La sombra albiceleste vuelve a vestirse de verdugo y elimina a la Sub 20 Femenil en Polonia

La sombra albiceleste volvió a cruzarse en el camino del fútbol mexicano para ratificar que la paternidad deportiva no sabe de géneros ni de categorías menores. Ahora empezó con tintes de epopeya y terminó teñida de absoluta tragedia; la Selección de México Femenil Sub-20 consumó su eliminación de la Copa del Mundo tras caer 3-2 ante Argentina en territorio polaco.

El combinado azteca, que saltó a la cancha con la obligación de sacar los tres puntos a como diera lugar para mantenerse con vida, no supo aguantar la ventaja en el tramo final del cotejo, permitiendo una dolorosa remontada que confirma al representativo pampero como el auténtico coco de las escuadras nacionales en cualquier escenario internacional.

??? ¡GOLAZO DE DEIRY RAMÍREZ PARA EMPAREJAR! ???



? Minutos después de fallar una clarísima ocasión, México?? encontró el gol con un disparo potente desde muy lejos del área que empató el juego y revive las esperanzas de clasificación.#U20WWC #MundialTelemundo #Argentina? pic.twitter.com/4wt1MdTJ5R — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 11, 2026



La historia del encuentro comenzó cuesta arriba para las pupilas de Doriva Bueno, quienes se vieron sorprendidas al minuto veintinueve cuando Annika Paz abrió la pizarra con un soberbio testarazo cruzado que dejó sin posibilidades a la guardameta Camila Vázquez tras un gran desborde por la banda derecha.

Sin embargo, el golpe inicial despertó el orgullo de las mexicanas de la mano de Deiry Ramírez, la atacante de las Amazonas de Tigres que se echó el equipo al hombro para comandar una reacción que puso a soñar a todo el país.

?? ¡BOMBAZO DE VELASCO HEIM PARA EL EMPATE! ?



? Tras un rebote de un tiro libre que ella misma había cobrado, Alma Velasco Heim tomó una segunda oportunidad y la prendió de volea para poner el 2-2 en favor de Argentina??, en la recta final del partido.



? Con este? pic.twitter.com/zXZMdwVQ0t — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 11, 2026

Al minuto treinta y seis, Ramírez recuperó una pelota perdida en tres cuartos de cancha y sacó un zapatazo descomunal con la pierna derecha que se incrustó en el ángulo superior, decretando un empate transitorio que devolvió la confianza al banquillo nacional.



La noche parecía ponerse color de rosa para el conjunto tricolor al minuto cuarenta y uno, momento en que Alice Soto se inventó una genialidad en el área al asistir de chilena a la propia Deiry Ramírez, quien apareció puntual a la cita para conectar de cabeza e inclinar la balanza en favor de México por dos goles a uno antes de irse al descanso.

Al inicio del complemento, la fortuna parecía sonreír nuevamente al cuadro azteca cuando Ramírez empujó un balón suelto tras una pifia de la arquera rival para lo que significaba su tercer tanto de la tarde, pero el cuerpo arbitral ahogó el festejo de inmediato al anular la anotación por una mano previa de la delantera regiomontana.



Esa jugada invalidada terminó por romperle el ritmo a la escuadra nacional y le dio un segundo aire a unas argentinas que nunca bajaron los brazos y supieron sacar las papas del fuego cuando se encontraban contra las cuerdas.

2??? ¡DOBLETE DE DEIRY RAMÍREZ Y MÉXICO?? TOMA LA VENTAJA! ?



? Un centro improvisado de Alice Soto encontró a Deiry Ramírez bien plantada en el área, quien conectó de cabeza para firmar su doblete y el 2-1 antes del descanso.



¿Podrá México conseguir la victoria y el pase a la? pic.twitter.com/Vw9kypNM6a — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 11, 2026

El balde de agua fría cayó al minuto setenta y ocho por conducto de Alma Velasco, quien aprovechó un rebote en la barrera tras el cobro de una falta para sacar un disparo cruzado sumamente potente que perforó las redes tricolores y colocó el empate a dos tantos que dejaba al Tri agonizando en el certamen mundialista.



Cuando el partido agonizaba y México buscaba con desesperación el gol de la supervivencia, la falta de comunicación defensiva terminó por sepultar las ilusiones nacionales. Al minuto noventa y uno, una grave desatención en la zaga y una salida precipitada de la portera Camila Vázquez le dejaron la mesa servida a Dolores Delgado, quien punteó de forma inteligente el esférico y sacó un tiro raso de larga distancia para sellar el tres a dos definitivo.

?? ¡GOL AGÓNICO Y MÉXICO?? QUEDA ELIMINADO! ??



? En pleno tiempo agregado, Dolo Delgado apareció para firmar el 3-2 definitivo a favor de Argentina??, un resultado que deja fuera del Mundial Femenino Sub-20 al joven 'Tri Femenil'.



¿Qué te pareció el error en salida de la? pic.twitter.com/Yj3Zc8RacD — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 11, 2026

Con este descalabro, la selección mexicana se despide del torneo de forma prematura en el fondo del Grupo A con apenas una unidad, mientras que las argentinas amarraron su boleto a los octavos de final con seis puntos, firmando otro capítulo amargo donde el gigante sudamericano vuelve a vestirse de verdugo ante las aspiraciones mexicanas.

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