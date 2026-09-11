Ventajas y desventajas de comprar un iPhone directamente en Apple





¿Estás pensando si te conviene comprar un iPhone nuevo en Apple o con tu proveedor de servicio móvil? Esto es lo que debes saber.

By Courtney Lindwall

¿Ya quieres tener en tus manos el nuevo iPhone 18 Pro o el iPhone Duo plegable? Puedes comprar cualquiera de los dos modelos en casi cualquier tienda grande de productos electrónicos. o con tu proveedor de servicio móvil, pero suele ser más fácil y conveniente comprar o arrendar un iPhone directamente en Apple.

Por supuesto, al comprar un teléfono, debes considerar más que la conveniencia y el precio. También debes tener en cuenta aspectos como las garantías extendidas y los compromisos a largo plazo que forman parte de algunas ofertas de los proveedores de servicio móvil.

¿Cómo decides cuál opción te conviene más? Estos son algunos aspectos que debes considerar.

Ventajas de comprar un iPhone en Apple

Puedes cambiar de proveedor en cualquier momento: La mayor ventaja de comprar un teléfono desbloqueado en Apple es que puedes cambiar de proveedor de servicio móvil cuando quieras, aunque todavía no hayas terminado de pagar el teléfono. Esto puede ser útil si quieres reducir el costo de un plan de celular caro cambiándote, por ejemplo, a un proveedor pequeño con planes económicos. Si compras el teléfono a través de un proveedor, probablemente tendrás que pagar todo el saldo pendiente antes de cambiarte.

Actualizaciones frecuentes: Si te gusta tener el iPhone más nuevo y avanzado, el programa de actualización de Apple te permite cambiar de teléfono de una manera práctica y económica. Por una tarifa mensual, puedes usar el iPhone más reciente durante un plazo determinado (1 o 2 años) y cambiarlo por el modelo de nueva generación al finalizar el contrato. (También puedes cambiarlo antes por una tarifa). Klarna, una compañía externa de crédito al consumidor, administra el programa de arrendamiento de Apple y hace una consulta de crédito que no afecta tu puntaje para confirmar si calificas para el programa.

Si arrendaras el iPhone 18 Pro durante dos años por $34.99 al mes, pagarías alrededor de $840 en total, aproximadamente el 70% de su precio total de $1,199. Una advertencia: Para participar en el programa, debes tener servicio con AT&T, T-Mobile o Verizon. Esto es una desventaja para quienes usan los proveedores que encabezan nuestra lista de calificaciones. (AT&T y Verizon se encuentran casi al final de la lista).

(Apple también te permite pagar el teléfono en pagos mensuales sin intereses con una tarjeta Apple Card. Una vez que termines de pagarlo, el teléfono será tuyo. Esta opción es similar a los planes de financiamiento que ofrecen los proveedores de servicio móvil).

Mayor disponibilidad: Las tiendas Apple Store suelen tener muchos iPhones nuevos en inventario, por lo que tienes más probabilidades de encontrar el modelo que quieres en tu color preferido y con la capacidad de almacenamiento que buscas. Si la tienda no lo tiene, pueden enviártelo gratis. Dependiendo de dónde vivas, incluso podrías recibirlo en dos horas. Apple Store también ofrece una mayor variedad de accesorios que la mayoría de las tiendas de proveedores de servicio móvil.

Seguro a bajo costo: Cuando compras un teléfono directamente en Apple, es fácil adquirir su garantía extendida, llamada AppleCare+. Esta podría ser más económica y ofrecer una cobertura más amplia que el seguro para celulares que compras a través de tu proveedor de servicio. Sin embargo, también puedes adquirir AppleCare+ para un iPhone que compraste en otro lugar, incluso con tu proveedor, siempre que lo hagas dentro de los 60 días después de la compra. Y sin importar dónde hayas comprado tu iPhone, puedes acudir a una Apple Store para obtener reparaciones y soporte técnico.

Desventajas de comprar un iPhone en Apple

Podrías perderte descuentos especiales: Antes de comprar tu iPhone en Apple, conviene revisar las ofertas de tu proveedor, especialmente si tienes un teléfono usado que puedas entregar a cambio. Apple ofrece promociones similares, incluidas algunas en colaboración con los proveedores. Por ejemplo, los clientes de AT&T y T-Mobile que compren directamente en Apple pueden recibir un descuento de hasta $1,200 en un iPhone 18 Pro al entregar un teléfono usado. Sin embargo, los proveedores podrían ofrecer mejores promociones por tiempo limitado si, por ejemplo, agregas una línea, cambias tu servicio al suyo o actualizas tu plan.

Menos opciones para entregar teléfonos Android a cambio: Si vas a cambiar de Android a Apple, ten en cuenta que Apple acepta ciertos teléfonos Android y te da crédito por ellos. Sin embargo, según el modelo y su estado, tu proveedor podría ofrecerte más dinero y aceptar una mayor variedad de modelos que no sean de Apple.

Plazo de financiamiento más corto: La opción de financiamiento estándar de Apple, que ahora se ofrece mediante una tarjeta de crédito Apple Card, tiene un plazo de 24 meses. Por eso, tus pagos podrían ser un poco más altos que con un proveedor, que suele ofrecer un plazo más largo de 36 meses. Sin embargo, al comprar en Apple también puedes inscribirte en un plan de pagos de 36 meses a través de AT&T, T-Mobile o Verizon.

Modelos de iPhone con las mejores calificaciones

Ya sea que compres tu próximo iPhone directamente en Apple o a través de tu proveedor de servicio, querrás elegir un modelo que tenga buenas calificaciones y se adapte a tus necesidades. Consumer Reports evalúa todos los iPhones en aspectos como la calidad de la pantalla, el desempeño de la cámara, la duración de la batería y la resistencia general. También tenemos una guía para ayudarte a decidir qué iPhone es el más adecuado para ti.

Los miembros de CR pueden ver a continuación cómo les fue en nuestras pruebas de laboratorio a algunos de los iPhones con las mejores calificaciones, además de consultar decenas de otros modelos en nuestras calificaciones de smartphones. Los resultados de las pruebas de los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo estarán disponibles en nuestras calificaciones poco después de que los dispositivos lleguen a las tiendas.

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17e

Apple iPhone Air

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro Max

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