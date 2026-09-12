Congresista republicano pide a Donald Trump cambiarle el nombre a otro lago

David Maloney, representante estatal de Pensilvania, le solicitó al presidente Donald Trump cambiarle de nombre a un lago perteneciente a su estado natal.

Desde que el magnate neoyorquino retornó a la Casa Blanca ha ordenado modificar el nombre de algunos sitios emblemáticos.

El 20 de enero del año pasado, firmó formalmente la Orden Ejecutiva 14172 a través de la cual les solicitó a las agencias federales sustituir el nombre de Golfo de México por el de “Golfo de América”.

Posteriormente, el 27 de agosto pasado, firmó otra orden ejecutiva para renombrar al Lago Ontario como “Lago América”.

Y como parte de su plan de modificaciones, el fin de semana pasado sugirió renombrar el estado de Nuevo México como “Nueva América”. Sin embargo, para cumplir con su último capricho todavía no emite una orden.

Maloney Says It’s Time for Lake Pennsylvania!

HARRISBURG ? Rep. David Maloney (R-Berks) says Pennsylvania has only one Great Lake and maybe it is time we put our name on it.

Maloney is preparing a resolution urging the President of the United States, Congress, and the United? — David M Maloney (@davidmaloneypa) September 8, 2026

Basado en ello, el congresista Maloney le pidió a Trump cambiar el nombre del Lago Erie a “Lago de Pensilvania”, pues de esa manera estaría más ligado a Estados Unidos que a Canadá.

“Este es el único Gran Lago de Pensilvania. Su economía e identidad modernas están cada vez más ligadas a los navegantes, pescadores, familias y turistas que vienen a disfrutarlo. Ohio tiene una extensa costa. Nueva York ya cuenta con dos Grandes Lagos. Canadá tiene otros cuatro. Pensilvania tiene uno. Llamémoslo Lago Pensilvania”, expuso ante varios representantes de los medios informativos.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA), dicho embalse es el más pequeño de los Grandes Lagos por volumen y es compartido con la nación de “La Hoja de Maple”.

Consciente del distanciamiento surgido entre el presidente Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney, el cual ha llevado a fijar aranceles a sus productos exportados hacia un lado y otro de la frontera compartida por ambos, David Maloney confía en que el responsable de la Casa Blanca terminará por emitir la orden de renombrar al Lago Erie.

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