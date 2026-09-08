Trump usa IA y propone llamar “Nueva América” a Nuevo México tras “tachar México”

El presidente Donald Trump volvió a poner sobre la mesa una propuesta de alto contenido simbólico: cambiar el nombre de Nuevo México por “Nueva América”. El presidente publicó en Truth Social un mapa del estado en el que la palabra “México” aparece tachada en rojo y sustituida por “América”. La Casa Blanca después difundió la misma imagen en su cuenta oficial de X.

Trump acompañó la publicación con un mensaje en el que afirmó que “muchas personas” habían sugerido el cambio y calificó “NEW AMERICA” como un nombre “mucho más prestigioso y hermoso”. Reuters reveló que no existe, hasta ahora, un anuncio formal para iniciar el cambio de nombre del estado.

New media post from Donald J. Trump



( TS: Sep 7 2026, 10:43 AM ET )??????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/bbFdV8LC9R — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 7, 2026

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, respondió con firmeza. En declaraciones citadas por Fox News Digital, sostuvo que el nombre del estado “no está sujeto a debate; ha sido nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos”.

La mandataria también cuestionó las prioridades de la Casa Blanca y aseguró que, mientras Trump impulsa este tipo de mensajes, las familias enfrentan problemas relacionados con el costo de la gasolina, los alimentos, la vivienda y el acceso a la atención médica.

Un cambio que Trump no puede ordenar

Aunque Trump ha utilizado órdenes ejecutivas para modificar el nombre empleado por el Gobierno federal para determinados accidentes geográficos, el caso de un estado es distinto. El presidente no puede cambiar unilateralmente el nombre de Nuevo México; el procedimiento tendría que seguir un proceso legal dentro del propio estado.

It’s New Mexico, always has been and always will be.



Just like how you’ll always be a sinvergüenza and corrupt. pic.twitter.com/LsZ3hUHPfn — Senator Ben Ray Luján (@SenatorLujan) September 6, 2026

El episodio ocurre después de otras decisiones similares. En agosto, Trump ordenó utilizar “Lake America” para referirse al lago Ontario en el ámbito federal estadounidense, en medio de las tensiones comerciales con Canadá. En 2025 también impulsó el uso de “Gulf of America” para el Golfo de México. Reuters señaló que estos movimientos forman parte de una estrategia más amplia para modificar denominaciones geográficas.

Un nombre con siglos de historia

El nombre de Nuevo México tiene raíces anteriores a la creación de Estados Unidos. Según Fox News, exploradores españoles comenzaron a utilizar la denominación “Nuevo México” desde finales del siglo XVI. El territorio mantuvo ese nombre tras incorporarse a Estados Unidos en 1848 y se convirtió en estado el 6 de enero de 1912.

Por ahora, “Nueva América” permanece como una propuesta difundida en redes sociales, no como una nueva denominación oficial. La reacción política, sin embargo, vuelve a colocar a Nuevo México en el centro de la polémica nacional.

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