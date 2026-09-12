EE.UU. sentencia a 11 años de prisión a mexicano que vendía miles de pastillas de fentanilo en LA

Un juez federal sentenció a Antonio Espinoza Zarate, un hombre de 56 años de Mar Vista conocido como “El Gato”, a 11 años y tres meses de prisión.

Espinoza se declaró culpable en mayo de un cargo de conspiración para distribuir y poseer fentanilo con intención de distribuirlo. Permanece bajo custodia federal desde marzo de 2025, según los fiscales.

Las autoridades federales acusan a Espinoza de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo y de reingreso ilegal a Estados Unidos.

El comunicado de arresto del Departamento de Justicia también describió presuntas ventas de armas de fuego.

En julio de 2023, Espinoza vendió a un comprador 4,592 pastillas de fentanilo, con un peso de 527 gramos, por 4,500 dólares en Los Ángeles. Según los fiscales, también le vendió al comprador una pistola Glock y 131 cartuchos por $1,700 dólares.

Al mes siguiente, Espinoza vendió a otro comprador 9,826 pastillas que contenían algo más de un kilogramo de fentanilo por $8,000 dólares. Además, le vendió un rifle por $2,000 dólares.

Espinoza, de nacionalidad mexicana, había sido deportado de Estados Unidos en 2010, 2013, 2014 y 2017, según los fiscales.

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