EE.UU. sentencia a 11 años de prisión a mexicano que vendía miles de pastillas de fentanilo en LA
Antonio Espinoza Zarate concretó dos ventas de más de 14,300 pastillas de fentanilo, además de dos armas de fuego
Un juez federal sentenció a Antonio Espinoza Zarate, un hombre de 56 años de Mar Vista conocido como “El Gato”, a 11 años y tres meses de prisión.
Espinoza se declaró culpable en mayo de un cargo de conspiración para distribuir y poseer fentanilo con intención de distribuirlo. Permanece bajo custodia federal desde marzo de 2025, según los fiscales.
Las autoridades federales acusan a Espinoza de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo y de reingreso ilegal a Estados Unidos.
El comunicado de arresto del Departamento de Justicia también describió presuntas ventas de armas de fuego.
En julio de 2023, Espinoza vendió a un comprador 4,592 pastillas de fentanilo, con un peso de 527 gramos, por 4,500 dólares en Los Ángeles. Según los fiscales, también le vendió al comprador una pistola Glock y 131 cartuchos por $1,700 dólares.
Al mes siguiente, Espinoza vendió a otro comprador 9,826 pastillas que contenían algo más de un kilogramo de fentanilo por $8,000 dólares. Además, le vendió un rifle por $2,000 dólares.
Espinoza, de nacionalidad mexicana, había sido deportado de Estados Unidos en 2010, 2013, 2014 y 2017, según los fiscales.
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