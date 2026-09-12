México desplegó 800 militares en la frontera con EE.UUU. para operativo antidrones

México desplegó alrededor de 800 militares en la frontera con Estados Unidos como parte de la operación binacional “Águila Alta”, un dispositivo diseñado para detectar e inhibir el uso de drones comerciales por parte de organizaciones delictivas.

La operación se concentra en la zona fronteriza entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California, particularmente en las inmediaciones de Mesa de Otay.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades mexicanas, el despliegue contempla una franja de aproximadamente cinco kilómetros de extensión y 500 metros de profundidad.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, informó que cerca de 800 militares participan en las labores de vigilancia y patrullaje. Los efectivos cuentan con sistemas antidrones móviles y semifijos capaces de inhibir estos aparatos en un radio aproximado de tres kilómetros.

#Mañanera Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa, informó que México desplegó alrededor de 800 militares en la frontera con EU para detectar e inhibir drones usados por traficantes de personas. https://t.co/ti8sAhL2nI

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Sin embargo, el funcionario reconoció que hasta el momento no se han registrado resultados del lado mexicano como consecuencia del operativo. Las autoridades prevén realizar una reunión con sus contrapartes estadounidenses para intercambiar información y conocer los resultados obtenidos en ambos lados de la frontera.

Un operativo coordinado con Estados Unidos

“Águila Alta” forma parte de una estrategia de cooperación entre México y Estados Unidos para enfrentar el uso criminal de vehículos aéreos no tripulados.

La primera etapa del operativo consistió en labores de detección y seguimiento de drones, mientras que la segunda fase contempla su neutralización mediante sistemas antidrones móviles y fijos. Esta fase comenzó el 7 de septiembre y está prevista para concluir el 21 de septiembre.

El objetivo mexicano, según las autoridades, es impedir que estos dispositivos sean utilizados para vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad y facilitar actividades relacionadas con el tráfico de personas y drogas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que los drones identificados en la zona fronteriza son principalmente aparatos comerciales y que no se trata, en estos casos, de dispositivos armados.

El titular de la Defensa Nacional también hizo una distinción entre el uso de drones detectado en la frontera norte y el que se registra en entidades como Michoacán y Sinaloa.

Mientras que en la frontera se ha identificado principalmente el empleo de drones comerciales para labores de vigilancia por parte de traficantes de personas, en otros estados mexicanos las autoridades han documentado usos más agresivos por parte de grupos criminales, incluidos dispositivos empleados con explosivos.

La preocupación por los drones utilizados por organizaciones delictivas ha aumentado en los últimos años. Estados Unidos también ha informado sobre la detección de numerosos vuelos sospechosos relacionados con actividades criminales cerca de su frontera.

Por ahora, el despliegue de los 800 militares representa una nueva fase de cooperación tecnológica y operativa entre ambos países.

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