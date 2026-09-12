Michelle Galván se sincera sobre su experiencia con la depresión posparto.

La conductora Michelle Galván se convirtió en madre por segunda ocasión a principios de agosto y a poco más de un mes de darle la bienvenida a su pequeño Alexander Asion, la famosa se sinceró como nunca antes sobre la depresión posparto.

De acuerdo con su testimonio, el primer mes de vida de su pequeño ha traído consigo momentos de suma felicidad, pero también una ola de retos a nivel emocional que no le ha sido fácil navegar.

“Ha sido un mes profundamente hermoso, pero también uno de los más vulnerables de mi vida. Alexander completó mi corazón y me regaló la familia que tanto soñé. Sin embargo, mi cuerpo, mi mente y mis emociones han atravesado una transformación enorme“, comentó en entrevista con People en Español.

Michelle Galván profundizó en su experiencia argumentando que a pesar de contar con una gran red de apoyo, la tristeza la invade sin razón.

“Lo más difícil ha sido sentir una tristeza que a veces no puedo explicar, aun teniendo muchos motivos para ser feliz. También he enfrentado culpa por las dificultades con la lactancia y he tenido que aceptar que no puedo con todo. La depresión posparto no significa que ame menos a mis hijos ni que no agradezca mi vida“, señaló.

Afortunadamente, la estrella de la pantalla chica se dijo acompañada en todo momento por su compañero de vida, el empresario cubanoamericano Andrés Asion.

“Lo he visto esforzarse por comprenderme con amor y paciencia, mientras cuida a Alexander y sostiene a nuestra familia durante mi recuperación. Hoy entiendo que las parejas que funcionan son las que no juzgan, acompañan, están presentes en los momentos más vulnerables y buscan soluciones”, destacó.

La primera vez que Michelle Galván puso sobre la mesa su batalla contra la depresión posparto fue en una emotiva publicación de Instagram el pasado 31 de agosto. En su escrito, la famosa se dirigió a aquellas mujeres que atraviesan una condición similar.

“Por años hablé de la depresión posparto, hoy la siento la vivo y la entiendo. Estamos juntas en esto… no están solas”, indicó junto a un carrusel de imágenes protagonizadas por ella, su bebé y su hija Megan, de 6 años de edad.

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