Pink responde a sus críticos tras la polémica por Israel: “Ya me han llamado villana antes”

Pink rompió su silencio este viernes con un extenso comunicado en Instagram para aclarar su postura sobre el conflicto en Israel, después de que sus seguidores la criticaran por compartir en sus historias una publicación de la cuenta stop_antisemitism. Esa publicación cuestionaba los comentarios antiisraelíes y propalestinos que Macklemore hizo durante un concierto de Ed Sheeran en Nueva Jersey.

¿Qué dijo Pink?

La cantante explicó que se limitó a compartir el contenido de otra persona y que, al recibir críticas, reaccionó publicando memes sarcásticos en lugar de dar explicaciones. Reconoció ese error y decidió, una semana después, dejar un mensaje público, a pesar de que mencionó que “la han llamado villana antes”.

Pink también habló de su identidad judía, señalando que nació judía y nunca lo ha ocultado, y lamentó que muchas personas asumieran sus creencias solo por eso, sin haberle preguntado nunca directamente.

En el texto, aclaró que no habla en nombre de Israel ni de ningún gobierno, y reafirmó lo que dijo en octubre de 2023: que condena a Hamás como organización terrorista, pero también defiende que los palestinos merecen un futuro digno y que ninguna vida infantil inocente debería perderse, sin importar el bando.

La artista se mostró crítica con la polarización actual, mencionando cómo términos y consignas se usan como ataques hacia quienes no comparten cierta narrativa, y afirmó que no va a callar ni enseñar a sus hijos a hacerlo.

Se dirigió tanto a quienes están enojados con ella como a quienes sienten miedo en medio de la tensión actual —judíos, musulmanes, palestinos e israelíes—, invitando a quienes tengan dudas genuinas sobre su postura a preguntarle directamente en vez de asumir.

Cerró su mensaje recordando que ese viernes coincidía con el 25 aniversario del 11 de septiembre y con la llegada de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, describiendo cómo planeaba celebrarlo en familia esa noche y habló de la importancia de mantener “la paz”.

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