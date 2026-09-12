Un informe revela que 212 agentes de seguridad han sido asesinados en México en 2026

En lo que va de 2026, un total de 212 agentes de seguridad pública han sido asesinados en México, un promedio de uno al día, con los policías municipales como el cuerpo de seguridad pública más afectado, según la organización civil Causa en Común.

En su reporte “Policías asesinados 2026”, la asociación sin fines de lucro señaló que esta cifra acumula 654 agentes de seguridad asesinados entre el 1 de octubre de 2024 y el 10 de septiembre de 2026, periodo en el que ha gobernado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La organización detalló que el homicidio de 212 elementos incluye a 85 policías municipales, 66 policías estatales, 44 integrantes de la Guardia Nacional, 11 del Ejército, cuatro policías federales y dos miembros de la Marina.

Explicó además que los estados que concentran el mayor número de asesinatos son Jalisco (36), Michoacán (29), Sinaloa (25), Estado de México (14) y Morelos (14), por lo que el centro de México se posiciona como el territorio más amenazante para los cuerpos de seguridad pública.

? Al menos 10 agentes de seguridad pública fueron asesinados del 4 al 10 de septiembre de 2026.



En lo que va del año, han sido asesinados al menos 212 agentes de seguridad pública.



Los estados con más agentes de seguridad pública asesinados son: Jalisco (36), Michoacán (29),? pic.twitter.com/G66m1kOsj3 — Causa en Común (@causaencomun) September 11, 2026

También, acotó que del 4 al 10 de septiembre de 2026, suman al menos 10 agentes asesinados en las entidades de Guerrero (3), Veracruz (2), Durango (1), Sinaloa (1), Michoacán (1), San Luis Potosí (1) y Jalisco (1).

En su último reporte de 2025, la ONG documentó un total de 348 policías asesinados, un promedio de uno al día y un 9 % más que los registrados en el mismo periodo de 2024, con Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Veracruz como los estados con el mayor número de homicidios.

Durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador en México (2018-2024), Causa en Común documentó el homicidio de al menos 2,456 policías, un promedio de más de uno por semana.

Con información de EFE.

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