Manchester es blue: el City se quedó con el derbi ante el United en Old Trafford

El Manchester City salió de Old Trafford con una victoria por 0-1 sobre el Manchester United, en un derbi que terminó convirtiéndose en una prueba de resistencia para el equipo dirigido por Enzo Maresca. Erling Haaland marcó el único gol del encuentro y Gianluigi Donnarumma apareció en el cierre con una atajada determinante para asegurar tres puntos que mantienen al conjunto celeste con paso perfecto en el campeonato.

El City suma 12 puntos de 12 posibles y sostiene el pulso con el Arsenal, que también acumula cuatro victorias, aunque tiene un gol más. El resultado adquiere todavía mayor valor por las condiciones en las que tuvo que jugar buena parte del partido.

??? ¡SIEMPRE ES ERLING HAALAND! ¡GOOOL DEL MANCHESTER CITY!



El VAR confirmó que el noruego NO estaba adelantado: ¡1-0 vs Manchester United y con 10 hombres! ?



EN VIVO ? @Telemundo y ?Telemundo APP ?? https://t.co/TXW1qUyuYr#DerbiManchester #PremierLeagueTelemundo pic.twitter.com/GMY2q3IuPe — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 13, 2026

La expulsión de Phil Foden en el minuto 22 dejó al Manchester City con diez futbolistas durante casi una hora. El centrocampista protagonizó una acción con Bruno Fernandes en la que terminó con las dos piernas a la altura del abdomen del jugador del United. Fernandes cayó al césped y Foden recibió la tarjeta roja.

La inferioridad numérica modificó el escenario, especialmente después del descanso, cuando el Manchester United comenzó a encontrar más espacios y situaciones de peligro.

El United presionó, pero el City encontró el momento decisivo

El equipo de Michael Carrick mostró una actitud diferente respecto a sus actuaciones anteriores en los grandes partidos. A pesar de jugar ante un rival con un hombre menos, el United no logró transformar su dominio en goles y terminó pagando las ocasiones que dejó escapar.

Marcus Rashford tuvo una de las mejores oportunidades antes del descanso, pero su lanzamiento de falta se estrelló contra el poste. El Manchester United volvió a rozar el empate en la segunda mitad, esta vez con un derechazo de Mainoo desde fuera del área que también terminó golpeando el palo.

Rashford volvió a acercarse al gol con un remate que acabó en el lateral de la red. El City ya asumía que resistir el empate podía ser un resultado aceptable ante las circunstancias, pero encontró una oportunidad que cambió el partido.

En el minuto 60, Haaland apareció para marcar el 1-0. El tanto fue inicialmente invalidado por fuera de juego, aunque la revisión del VAR determinó que la posición era legal y concedió el gol al delantero noruego.

El United buscó reaccionar. Enzo Fernández tuvo una ocasión para ampliar la ventaja del City, pero su disparo terminó nuevamente contra el poste. En la otra área, Mbeumo también tuvo una oportunidad para igualar, aunque su remate se marchó fuera.

??? ¡SILBATAZO Y EL MANCHESTER CITY CELEBRA EN OLD TRAFFORD!



Victoria en la cuarta jornada, con un hombre menos, que les sirve para seguir compitiendo por el liderato general ?



¿Es el peor partido que ha dado el Manchester United esta temporada? ?#PremierLeagueTelemundo pic.twitter.com/WDqlQwGJWZ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 13, 2026

Haaland pudo sentenciar con otra ocasión, pero tampoco acertó. El conjunto de Maresca tuvo que afrontar los últimos minutos bajo presión, hasta que Donnarumma evitó el empate con una parada frente a Mbeumo.

El Manchester City terminó celebrando una victoria conseguida con diez jugadores durante buena parte del encuentro y salió de Old Trafford con su pleno de 12 puntos intacto.

Sigue leyendo:

· El fútbol mexicano despide al Pimienta Rico, un baluarte del Olimpo nacional

· La Máquina evita la cruzazuleada ante el América y silencia las burlas en el Estadio Banorte

· El Real Madrid goleó al Rayo, pero Mourinho cuestiona la falta de contundencia