San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este domingo 13 de septiembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este domingo 13 de septiembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio habrá nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 99 grados Fahrenheit (37ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que rondará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1012.5 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:18 h y el crepúsculo será a las 19:42 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 25%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén pocas nubes con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas tendrán una variación entre los 77 y los 102 grados Fahrenheit (25 y 39 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

A lo largo del verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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