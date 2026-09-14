Oasis extienden su gira: ¿Dónde se presentarán los hermanos Gallagher?

La fiebre por el regreso de Oasis no para. Tras la contundente respuesta del público a su retorno a los escenarios, la agrupación de britpop anunció oficialmente una nueva gira mundial programada para el verano de 2027.

Con un total de 39 fechas confirmadas, los hermanos Liam y Noel Gallagher extenderán el fenómeno de su regreso con actuaciones en recintos de gran capacidad a lo largo de Europa, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.

El ansiado tour “Oasis Live ’27” comenzará el 21 de mayo de 2027 en Glasgow, Escocia. A partir de esa fecha, la banda británica recorrerá distintos países europeos, incluyendo paradas en ciudades emblemáticas como Barcelona —donde ofrecerán dos conciertos en el mes de julio— y Roma, además de una destacada serie de presentaciones en suelo estadounidense y una esperada vuelta al célebre parque de Knebworth.

En Estados Unidos, el grupo tiene previstos shows en Boston y Las Vegas en agosto de 2027.

El anuncio llega poco después de las insinuaciones de Noel Gallagher a principios de septiembre durante una entrevista con la emisora británica Talksport, donde sugirió en tono jocoso la intención de salir a la carretera aprovechando un verano sin grandes torneos de fútbol.

La confirmación ratifica el buen momento del grupo, que puso fin a una separación de 15 años en agosto de 2024 y dio inicio a sus primeras actuaciones conjuntas en Cardiff durante julio de 2025.

En paralelo al ámbito de las actuaciones en vivo, el regreso de los Gallagher ha quedado inmortalizada en el documental “Oasis: Don’t Look Back in Anger”, que debutó en el Festival de Cine de Venecia y que próximamente estará disponible en la plataforma Disney+.

Asimismo, el grupo ha dejado en claro su enfoque exclusivo en la experiencia del directo, al descartar por ahora la producción de nuevo material discográfico en estudio.

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