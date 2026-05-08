El fenómeno Oasis llega al cine: Disney estrenará en IMAX el documental de su gira de regreso

Lo que fue sin duda el evento cultural imperdible de 2025 está a punto de conquistar la gran pantalla. La esperada gira de reunión de Oasis, titulada “Oasis Live ’25”, llegará en formato documental.



Adquirido por Disney, el filme, aún sin título definitivo, según reseñó Variety, es una producción de Magna Studios y Sony Music Vision. Su estreno limitado en salas IMAX y otros cines está previsto para el 11 de septiembre, antes de llegar de forma exclusiva a Disney+ a nivel internacional antes de que termine el año.

El equipo detrás

El documental está escrito por Steven Knight, el creador de “Peaky Blinders” y actual guionista de la franquicia de “James Bond”. La dirección corre a cargo de Dylan Southern y Will Lovelace, conocidos por sus trabajos en “Shut Up and Play the Hits” y “Meet Me in the Bathroom”.

La película no solo documenta el regreso triunfal de la banda a los escenarios, también ofrece un acceso sin precedentes: ensayos, backstage, el escenario y, por primera vez en más de 25 años, entrevistas conjuntas con Noel y Liam Gallagher.

Según la sinopsis oficial, el documental se describe como “un relato inspirador y sin complejos” del mayor evento musical de 2025, capturando tanto la experiencia de la banda como las emociones de sus seguidores alrededor del mundo. La gira, considerada uno de los regresos del rock más esperados de la historia, tuvo todas sus localidades agotadas.

“Tengo muchísimas ganas de que el mundo vea esta película”, declaró Knight, de acuerdo a lo citado por Variety.

“Creo que captura el espíritu y la emoción de un momento cultural global y hace justicia al ingenio y la genialidad de dos personas excepcionales. Quería contar la historia de los hermanos y la banda, pero igual de importante, la historia de los fans cuyas vidas ha tocado la música y, a veces, cambiado para siempre. Es también la historia de cómo la música y la composición pueden unir generaciones, culturas y países, y, en tiempos de rencor y división, darnos a todos un motivo para la esperanza”, mencionó.

El proyecto cuenta con un equipo creativo estelar. Los productores son Sam Bridger, Lewis Capald y Guy Heeley. En la producción ejecutiva figuran Kate Shepherd, Marisa Clifford, Tom Mackay, Krista Wegener, Isabel Davis y Tim O’Shea.

El sonido estará a cargo de los ganadores del Oscar James Mathery Tarn Willers, mientras que la fotografía es responsabilidad de Haris Zambarloukos.

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