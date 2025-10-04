Paul ‘Bonehead’ Arthurs, guitarrista de Oasis, anuncia que tiene cáncer de próstata

Paul ‘Bonehead’ Arthurs, reconocido guitarrista de la legendaria banda británica Oasis, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de próstata a principios de este 2025. La noticia llega pocas semanas después de que la agrupación ofreciera dos exitosos conciertos en la Ciudad de México, marcando su esperado regreso a los escenarios.

La mítica banda Oasis volvió a los escenarios tras su explosiva separación en 2009, marcada por la conocida rivalidad entre los hermanos Liam y Noel Gallagher. Por muchos años, se creyó que el reencuentro no sería posible. Sin embargo, el anuncio de la gira ‘Live ’25’ cayó como una bomba, desatando una fiebre por conseguir entradas que demostró que el legado de la banda estaba más vivo que nunca.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el músico compartió los detalles de su salud. “Este año, a principios, fui diagnosticado con cáncer de próstata. La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien al tratamiento, lo que significó que pude ser parte de esta increíble gira“, escribió Arthurs.

Sin embargo, debido a su condición, el guitarrista se verá obligado a hacer una pausa en la gira para enfocarse en la siguiente fase de su tratamiento. Esto significa que no estará presente en los próximos conciertos programados en Seúl, Tokio, Melbourne y Sídney.

“Ahora tengo que tomar un descanso planeado… Estoy realmente triste de perderme estos shows, pero me siento bien y estaré listo para volver en el momento en que llegue Sudamérica”, expresó con optimismo. ‘Bonehead’ aseguró a sus seguidores que tiene planes de reencontrarse con la banda y el público durante la etapa sudamericana de la gira, prevista para noviembre.

A pesar del impacto de la noticia, ‘Bonehead’ ha recibido mensajes llenos de positivismo por parte de sus fanáticos, quienes esperan volverlo a ver en los escenarios con su guitarra.

