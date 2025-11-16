El recuerdo de Maradona, presente en primer show de Oasis en Argentina

Oasis regresó a Argentina después de 16 años y lo hizo con un gesto que quedó grabado en la memoria de las 85,000 personas que colmaron el Estadio Monumental. En el cierre de su primera noche en Buenos Aires, la banda sorprendió con un homenaje a Diego Armando Maradona, un tributo inesperado que generó ovaciones y una explosión de emoción en el público.

Mientras sonaban los últimos acordes de “Live Forever”, la imagen del astro argentino apareció en blanco y negro en las pantallas gigantes. Destellos celestes y blancos la enmarcaron, provocando una reacción inmediata: gritos, lágrimas y miles de celulares levantados para capturar el momento. Liam y Noel Gallagher, visiblemente conmovidos, levantaron los brazos hacia el retrato en señal de respeto, reforzando un vínculo que los une desde los años noventa.

Diego Armando Maradona during Live Forever at Oasis' first night in Buenos Aires 🇦🇷#oasislive25 pic.twitter.com/pToc3gpTx2 — Liam Gallagher Fans Club (@liamgfansclub) November 16, 2025

Ese lazo nació en 1998, cuando los hermanos se encontraban de gira en Argentina y vivieron un encuentro que terminó volviéndose legendario. Después de una serie de conciertos en el Luna Park, coincidieron con Maradona en un bar y lograron acceder a un área VIP donde el futbolista improvisaba trucos con una tapa de botella mientras su entorno miraba en silencio. No se quedaron mucho tiempo: la escena era intensa, el ambiente algo tenso y los músicos optaron por tomarse una foto y retirarse.

Esa anécdota volvió a cobrar vida este fin de semana con el homenaje en el Monumental, más de dos décadas después de aquel encuentro. Para el público argentino fue uno de los puntos más altos de la noche, una muestra de la conexión emocional entre la banda y el país.

La historia detrás del encuentro con Maradona

En entrevistas recientes, Liam Gallagher recordó cómo sucedió aquel episodio. Él y Noel estaban relajándose en un bar cuando vieron entrar a un grupo de personas que rodeaban a alguien inconfundible: Maradona. “¿Quién diablos es ese tipo?”, dijo en tono de sorpresa, antes de descubrir que se trataba del ídolo del fútbol argentino.

Los Gallagher, interesados en conocerlo, preguntaron a su intérprete si podían acercarse. “Déjenme ver qué puedo hacer…”, respondió. Minutos más tarde, los condujo a una zona aún más exclusiva, “más VIP que el VIP”, donde solamente pudieron entrar ellos dos.

“Subimos y había un montón de actividad. Maradona estaba en el medio haciendo trucos de fútbol con la tapa de una botella, sudando como loco…”, relató Liam. La escena, rodeada de unas 30 personas, les generó cierta incomodidad. “La cosa estaba un poco caliente y dijimos: ‘Nos tomamos una foto rápido y nos vamos bien a la mierd*’”, recordó entre risas.

Noel Gallagher, Diego Maradona and Liam Gallagher



What a photo pic.twitter.com/Bd7Qm6r3px — Mainly Oasis (@mainlyoasis) June 25, 2023

Noel añadió un detalle que volvió famosa la historia: Maradona les envió un mensaje a través del intérprete, advirtiéndoles que “si se van con alguna de estas mujeres, les va a disparar”.

Años después, ambos recordaron el episodio en redes sociales. Liam escribió el día de la muerte del Diez: “Un buen futbolista de rock and roll, ningún hijo de pu** se le acercará jamás”. Noel también habló del encuentro: “Conocí a Maradona no una vez, sino dos, y fue un verdadero y jodido trato aterrador. Pero hermoso, bendecido”.

Regreso de Oasis a El Monumental: un reencuentro esperado

Antes del homenaje, el ambiente ya era electrizante. Miles de fans habían llenado el estadio desde temprano para presenciar el primer show de la gira Live ’25 en Sudamérica. Richard Ashcroft abrió la noche y preparó el terreno para la euforia que estalló cuando Oasis inició su concierto con “Hello”.

El público respondió con un pogo multitudinario, cantos ensordecidos y una energía que se mantuvo durante todo el recital. Cada clásico generó una reacción distinta, pero el cierre con la imagen de Maradona fue, sin duda, el momento más memorable.



Sigue leyendo:

· Histórica playera de Maradona de Tepito al cielo en casi $10 millones de dólares

· Lionel Messi alcanzó los 115 goles en triunfo de Argentina contra Angola

· Paul ‘Bonehead’ Arthurs, guitarrista de Oasis, anuncia que tiene cáncer de próstata