Arrestan a joven de Pensilvania con armas de fuego y es acusado de planear un ataque de ISIS

Un joven de Pensilvania fue acusado federalmente de recibir un arma de fuego y municiones presuntamente destinadas a apoyar a ISIS, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Jonathan Hunter Kramer, de 21 años y residente de Valencia, habría utilizado el nombre de “Hamza Al Rashid” y expresado su apoyo al grupo extremista, de acuerdo con una denuncia penal federal cuyos detalles fueron divulgados el martes.

Según los documentos judiciales, Kramer también habría ofrecido compartir con otras personas material relacionado con explosivos y habría hablado de prepararse para una supuesta “misión”, mientras señalaba que únicamente le faltaba conseguir un arma.

Las autoridades no han presentado públicamente estos señalamientos como hechos probados. El caso se encuentra en proceso judicial.

El FBI ya había investigado al joven

Kramer había llamado la atención del FBI desde 2023, cuando las autoridades estatales de Pensilvania lo acusaron y posteriormente lo declararon delincuente juvenil por su presunta participación en un plan para provocar un incidente con víctimas masivas.

En ese mismo caso también fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, según el Departamento de Justicia.

Más recientemente, una persona informó al FBI sobre sus preocupaciones respecto a Kramer. A partir de esa información, agentes federales comenzaron a documentar sus actividades y presuntos vínculos con ideología extremista.

El Departamento de Justicia sostiene que el joven había mostrado interés en contenido propagandístico de ISIS y expresado repetidamente una retórica extremista.

Agentes lo siguieron hasta una tienda de armas

De acuerdo con los documentos judiciales, agentes del FBI observaron a Kramer el 12 de septiembre mientras se desplazaba por diferentes lugares y posteriormente acudía a una tienda de artículos deportivos.

Los investigadores lo vieron en el área donde se venden armas y posteriormente ejecutaron una orden de registro.

Según las autoridades, durante los registros encontraron un rifle semiautomático, cargadores, municiones, un bípode y una mira, además de otros objetos.

También hallaron una alfombra de oración, gas pimienta, aproximadamente 30 cuchillos y una nota escrita a mano.

El Departamento de Justicia no ha informado que se haya producido ningún ataque ni que otras personas hayan resultado heridas.

Autoridades dicen que evitaron un posible ataque

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que la intervención de los agentes permitió detener el supuesto plan antes de que pudiera causar víctimas.

“Su extraordinario trabajo frustró este supuesto ataque antes de que personas inocentes pudieran resultar heridas”, dijo Blanche en un comunicado.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, aseguró que Kramer habría estado preparando un ataque violento en apoyo de ISIS mediante su actividad en internet, la elaboración de conceptos para un posible ataque y la adquisición de armas.

Las autoridades federales continuarán presentando pruebas mientras avanza el proceso contra Kramer. Las acusaciones deberán ser examinadas por el sistema judicial y el joven se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.

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