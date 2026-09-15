“Coyote vs. Acme” cruza fronteras: México, clave en su éxito internacional

Desde su estreno el pasado 27 de agosto, la cinta “Coyote vs. Acme” ha conquistado al público internacional y México se ha colocado como uno de los mercados con mayor aceptación en taquilla.

Prueba de ello son los $12,000,000 de dólares recaudados en territorio azteca durante apenas unas semanas en cartelera.

En respuesta a esta aceptación, la producción de la cinta anunció una iniciativa que tiene como objetivo devolver el cariño del público mexicano: una convivencia con Dave Green, director de la cinta.

De acuerdo con un comunicado, el encuentro tendrá lugar el próximo lunes 21 de septiembre a las 18:30 horas en la Cineteca Nacional Xoco, donde Green acompañará una función especial y tendrá un encuentro con los asistentes.

“Coyote vs. Acme” supera los 12 millones de dólares en taquilla en México. Crédito: Cortesía

La noticia llega a solo unas horas de que Zima Entertainment confirmara a “Coyote vs. Acme” como la número 1 en taquilla por tercera semana consecutiva en México.

“Coyote vs. Acme” y el buen recibimiento de la crítica en EE. UU.

Los éxitos para la cinta lanzada este 2026 no solo se limitan a territorio azteca, pues el respaldo de la crítica se ha hecho valer a través de plataformas digitales.

En el sitio web Rotten Tomatoes, mantiene un puntaje de 96% de aprobación por parte de la crítica, sumando el reconocimiento de la prensa especializada al entusiasmo del público.

Aunado a esto, Box Office Mojo informó que del total de $58.6 millones de dólares en taquilla, alrededor de $41.5 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto proviene de mercados internacionales.

Pese a que esta cifra va en ascenso, se reveló que para que la distribuidora independiente considere rentables su inversión de $70,000,000 de dólares entre costos de comercialización, la película requiere alcanzar una taquilla acumulada global superior a los $100,000,000 millones de dólares.

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