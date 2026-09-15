“Coyote vs. Acme” cruza fronteras: México, clave en su éxito internacional

La película dirigida por Dave Green mantiene un 96% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes

"Coyote vs. Acme" supera los 12 millones de dólares en taquilla en México.

"Coyote vs. Acme" supera los 12 millones de dólares en taquilla en México. Crédito: Chris Pizzello | AP

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Por  Jailene Girón

Desde su estreno el pasado 27 de agosto, la cinta “Coyote vs. Acme” ha conquistado al público internacional y México se ha colocado como uno de los mercados con mayor aceptación en taquilla. 

Prueba de ello son los $12,000,000 de dólares recaudados en territorio azteca durante apenas unas semanas en cartelera. 

En respuesta a esta aceptación, la producción de la cinta anunció una iniciativa que tiene como objetivo devolver el cariño del público mexicano: una convivencia con Dave Green, director de la cinta.

De acuerdo con un comunicado, el encuentro tendrá lugar el próximo lunes 21 de septiembre a las 18:30 horas en la Cineteca Nacional Xoco, donde Green acompañará una función especial y tendrá un encuentro con los asistentes.

“Coyote vs. Acme” supera los 12 millones de dólares en taquilla en México.
Crédito: Cortesía

La noticia llega a solo unas horas de que Zima Entertainment confirmara a “Coyote vs. Acme” como la número 1 en taquilla por tercera semana consecutiva en México.  

“Coyote vs. Acme” y el buen recibimiento de la crítica en EE. UU.

Los éxitos para la cinta lanzada este 2026 no solo se limitan a territorio azteca, pues el respaldo de la crítica se ha hecho valer a través de plataformas digitales. 

En el sitio web Rotten Tomatoes, mantiene un puntaje de 96% de aprobación por parte de la crítica, sumando el reconocimiento de la prensa especializada al entusiasmo del público.

Aunado a esto, Box Office Mojo informó que del total de $58.6 millones de dólares en taquilla, alrededor de $41.5 millones corresponden a Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto proviene de mercados internacionales.

Pese a que esta cifra va en ascenso, se reveló que para que la distribuidora independiente considere rentables su inversión de $70,000,000 de dólares entre costos de comercialización, la película requiere alcanzar una taquilla acumulada global superior a los $100,000,000 millones de dólares.

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