NewFilmmakers LA presenta la edición 2026 del “InFocus: Latin & Hispanic Cinema Festival”

Buenas noticias para los fanáticos del cine latino, pues NewFilmmakers Los Angeles (NFMLA) ha confirmado la edición 2026 del festival “InFocus: Latin & Hispanic Cinema”. El evento se llevará a cabo a partir del sábado 19 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el martes 22 de septiembre.

De acuerdo con NFMLA, el festival contará con paneles y conversaciones tanto en línea como presenciales. Esta última modalidad tendrá lugar el sábado 19 de septiembre y se desarrollará en el South Park Center, en el centro de Los Ángeles, con un aforo de hasta 500 personas.

Además, exhibirá 23 cortometrajes de cineastas procedentes de países como: Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, El Salvador, Nicaragua, Perú, España, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos.

La selección incluye seis estrenos en Los Ángeles, cuatro estrenos en la Costa Oeste y el estreno mundial del thriller de comedia oscura “Eggplant“, de Joaq Palma. Por si fuera poco, entre las selecciones destacan nuevos trabajos de exalumnos de NFMLA, como estrenos en Los Ángeles de “NIKI•TOMI•BETO”; de Jon Ayon, “More Than Dust”; de Julia Weisberg Cortés y “Hostile Work Environment”; de Dawn Jones Redstone.

“More Than Dust”, estreno programado durante el “InFocus: Latin & Hispanic Cinema”. Crédito: Cortesía

“Aunque las decepcionantes estadísticas sobre la representación del talento latino en nuestra industria persisten, tanto frente como detrás de las cámaras, nos entusiasma mostrar el extraordinario talento que año tras año presenta el festival ‘InFocus: Latin & Hispanic Cinema de NFMLA’. Si buscan a algunos de los creativos latinos emergentes más interesantes de la industria del entretenimiento, aquí los encontrarán“, declararon la Directora de Programación de NFMLA, Bojana Sandic, y el Director Ejecutivo y Cofundador, Larry Laboe.

La edición 2026 del “InFocus: Latin & Hispanic Cinema” incluirá, también, dos paneles en vivo: “Detrás de ‘Ashes’; de Diego Luna: una conversación entre guionistas con los coguionistas Abia Castillo y Diego Rabasa”, así como “Making It Work: sostener una vida creativa en una industria cambiante”, moderado por el miembro de la Academia Miguel Ángel Caballero.

A través de estos espacios, los panelistas compartirán cómo han logrado armar carreras creativas sostenibles y cómo la versatilidad, más que la especialización, se ha vuelto esencial para la permanencia en la industria del entretenimiento actual.

“Lobo: Christmas Special”. Crédito: Cortesía

La lista oficial de selecciones para esta edición incluye una compilación de historias que destacan la resiliencia frente a desafíos sistémicos, sociales y personales.

América (Dir. y Guion: Javier Arias-Stella)

Baby Talk (Dir. Michael León y Guion: Ashley Alvarez, Michael León)

Bigote o (La feliz anarquía de la burocracia) (Dir. y Guion: Rafael A. López)

Eggplant (Dir. y Guion: Joaq Palma)

Golden Opportunity (Dir. y Guion: Carolina Brettler)

Gris (Dir. y Guion: Loren Escandón)

Guille, 28 (Dir. y Guion: Miguel Alcalde Alcalde de la Fuente)

High Beam (Dir. y Guion: Kaila Gutiérrez)

Hostile Work Environment (Dir. Dawn Jones Redstone, Guion: Dawn Jones Redstone, Annie Tonsiengsom)

I Constantly Thank God for Esteban (Dir. y Guion: Adriana Guevara)

In Sickness and in Health (Dir. Alexandria Collins y Guion: Montserrat Luna-Ballantyne)

King of Games (Dir. Tyler Cino Maradiaga y Guion: Tyler Cino Maradiaga, Gabriella Bartley)

Las Hijas de Rosalía (Dir. y Guion: María Mealla)

Lobo: Christmas Special (Dir. y Guion: Alan Maldonado)

Loco (Dir. y Guion: Eddie Mujica)

Mad Summer (Dir. y Guion: Larissa Salazar)

More Than Dust (Dir. y Guion: Julia Weisberg Cortés)

Musings (Dir. Rodrigo Carvalhedo y Guion: Rodrigo Carvalhedo, Jeannette Lara)

NIKI•TOMI•BETO (Dir. y Guion: Jon Ayon)

Paper Pilots (Dir. Fiorella Vescovi y Guion: Fiorella Vescovi, María Valdez)

Plaster Saints (Dir. y Guion: Carolina Sabrina Caruso)

There’s a Devil Inside Me (Dir. Karina Lomelin Ripper y Guion: Karina Lomelin Ripper, Marc Ripper)

Today & Tmrw (Dir. y Guion: Mariales Díaz Batista)

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