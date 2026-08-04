“The Devil Wears Prada 2” bate récord de “Deadpool & Wolverine” con su estreno en streaming

El éxito que “The Devil Wears Prada 2” amasó en la taquilla mundial se ha trasladado al ámbito digital, pues logró romper un récord de reproducciones en sus primeros días de estreno que no se registraba desde el lanzamiento de “Deadpool & Wolverine” en 2024.

A solo unos días de su llegada a las plataformas de streaming Disney+ y Hulu, la cinta protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep se coronó con el mayor debut de una película de acción real de los últimos dos años.

Esto se logró tras registrar 15.2 millones de visualizaciones a nivel mundial en sus primeros cinco días de emisión, así lo reportó el medio The Wrap, citando datos de Disney+.

“The Devil Wears Prada 2”, que hizo su arribo a las plataformas digitales el pasado 29 de julio, superó a grandes producciones dentro de Disney+, incluyendo a la película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, “Deadpool & Wolverine”.

Este récord de visualizaciones se alínea con el éxito en la taquilla mundial que se registró desde su lanzamiento en cines el pasado 1 de mayo.

Recordemos que, según medios como “Box Office Mojo” y “Deadline”, esta recaudó $220.6 millones de dólares en Estados Unidos y $691.4 millones a nivel mundial, rebasando las ganancias proyectadas por su presupuesto de $100 millones de dólares.

“The Devil Wears Prada 2” cuenta con el esperado regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci y Emily Blunt, en sus personajes originales, mientras que la producción sumó a personalidades como: Justin Theroux, Lucy Liu, Kenneth Branagh, Simone Ashley, BJ Novak, entre otros.

La dirección de la secuela, al igual que en la primera edición, corre a cargo de David Frankel y su guion pertenece a Aline Brosh McKenna.

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