Anne Hathaway anuncia un “gran avance” en “The Princess Diaries 3”

La espera por la tercera entrega de “The Princess Diaries” podría estar llegando a su fin, aunque no sin antes haber pasado por un proceso de reinvención creativa. La protagonista de la franquicia, Anne Hathaway, confirmó que el proyecto está dando un “gran salto” en su desarrollo tras la decisión de desechar el guion original y comenzar de nuevo con una dirección narrativa completamente distinta.

Durante su reciente aparición en el programa “Radio Andy” de SiriusXM, Hathaway compartió detalles sobre el estado actual de la película, que se encuentra en producción desde 2022. La actriz, que retomará su icónico papel de Mia Thermopolis, ahora convertida en la reina de Genovia, explicó que este nuevo rumbo inyectó una energía renovada al proyecto.

“Estoy ocupada con mi tercer bebé, y eso ha reemplazado en cierto modo la preocupación por saber cuándo podré hacer exactamente ‘The Princess Diaries 3′”

Sin embargo, rápidamente tranquilizó a los seguidores de la saga:

"Puedo decir que creo que hemos dado un gran salto en la historia. Creo que vamos en la dirección correcta". Anne Hathaway

Un proceso poco lineal

La actriz fue clara al admitir que el proceso no ha sido lineal. “El guion en el que estábamos trabajando… tuvimos que empezar de cero con esta nueva dirección, que no es la actualización que creo que nadie quiere, pero todos estamos muy seguros de que esta será la definitiva“, añadió.

La tercera película de la saga ha ido tomando forma con la incorporación de la directora Adele Lim, conocida por su trabajo en “Crazy Rich Asians”, quien se unió al proyecto en 2024. Lim manifestó en varias ocasiones su respeto por el legado de la franquicia y su compromiso con la calidad.

“Simplemente queremos hacer bien la historia porque es una franquicia muy querida por muchísimas personas”, declaró Lim a Variety en la alfombra roja en mayo.

La directora también adelantó que los fans de las películas originales pueden esperar “muchos regresos divertidos” de otros miembros del reparto, lo que sugiere que la nueva entrega no solo se centrará en el personaje de Hathaway, sino que también recuperará a personajes entrañables de las primeras cintas.

A pesar del entusiasmo, Lim aclaró que el calendario de rodaje y producción aún se está ultimando y que, por el momento, no se ha anunciado una fecha de estreno oficial.

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