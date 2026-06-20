¿Cómo Anne Hathaway ocultó su embarazo durante la promoción de The Devil Wears Prada 2?

La actriz Anne Hathaway, de 43 años, sorprendió al mundo al anunciar su tercer embarazo junto a su esposo Adam Shulman. Sin embargo, detrás del emotivo video de confirmación en Instagram se escondía una hazaña de la moda: la intérprete completó toda la intensa gira promocional de la esperada secuela “The Devil Wears Prada 2” cargando su secreto a plena vista del público y la prensa internacional.

De acuerdo con reportes de Page Six, el despliegue publicitario comenzó a finales de marzo y se extendió durante mayo. Fuentes cercanas a la producción describieron la ética de trabajo de Hathaway como “increíble”, comparando sus esfuerzos con los de una “superheroína”.

La estilista de la actriz, Erin Walsh, diseñó meticulosamente un armario lleno de ilusiones ópticas, texturas densas, prendas oversize y trucos de sastrería que despistaron por completo a los cazadores de exclusivas en metrópolis como Ciudad de México, Tokio, Seúl, Shanghái y Nueva York.

La estrategia de vestuario se basó en desviar la atención de la sección media utilizando cortes específicos y elementos asimétricos. El uso de telas rígidas y siluetas holgadas en las alfombras rojas permitió que la silueta de la actriz se mantuviera indetectable ante los flashes, logrando así transitar eventos como la Met Gala y la pasarela Cruise de Louis Vuitton, sin levantar sospechas.

Finalmente, tras semanas de especulaciones y luego de ser captada de vacaciones en Saint-Tropez, Hathaway decidió romper el silencio con un sutil video en redes sociales al ritmo de la clásica canción “Baby I’m Yours”, donde apartó sus brazos para mostrar su vientre de embarazo.

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