Anne Hathaway reveló si su embarazo fue planeado: “Nos sorprendió muchísimo”

La actriz Anne Hathaway despejó finalmente las dudas en torno a su embarazo. Durante su aparición de este lunes en el programa de televisión “Late Night with Seth Meyers”, la estrella de 43 años se sinceró sobre el proceso detrás de su tercer embarazo junto a su esposo, el productor Adam Shulman.

Con un tono fresco y humorístico, Hathaway aclaró que, lejos de ser un descuido o un milagro imprevisto, el bebé fue plenamente buscado, aunque el resultado los tomó por sorpresa.

“Quiero decir, sabíamos lo que estábamos haciendo”, bromeó la ganadora del Oscar entre risas ante el presentador. “Pero nos quedamos en absoluto shock de que funcionara. Estábamos tan impactados de que las cosas resultaran de esta manera que ya estamos llamando a este bebé nuestro ‘buzzer-beater’ (un término deportivo que refiere a una canasta encestada de forma milagrosa justo antes de que suene la bocina final del partido)”, agregó.

Hathaway, quien lució radiante en el set con un elegante vestido de seda marfil de la firma GapStudio diseñado por Zac Posen, ha sido una de las voces más honestas de Hollywood en lo que respecta a la infertilidad.

En sus embarazos previos —de sus hijos Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6— la actriz documentó las dificultades que enfrentó para concebir, enviando en su momento un mensaje de solidaridad a todas las mujeres que atraviesan por el “infierno de la concepción”. Es por ello que este tercer embarazo a los 43 años ha generado tanto revuelo y admiración entre sus seguidores.

La noticia del embarazo se dio a conocer originalmente el pasado 19 de junio a través de un emotivo video en la cuenta de Instagram de la actriz, musicalizado con el clásico de Barbara Lewis, “Baby I’m Yours”, donde Hathaway presumía su pancita bajo un atuendo blanco.

Con una agenda profesional repleta que incluye el estreno inmediato de su nuevo filme “The Odyssey” y la esperada cinta “Verity” a finales de año, Hathaway parece estar balanceando a la perfección su éxito profesional con la llegada de un nuevo miembro a su familia.

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