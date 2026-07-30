El fenómeno de “The Devil Wears Prada 2” ya se puede ver en streaming

Prepárate porque “The Devil Wears Prada 2” ya está oficialmente disponible para ver en Disney+ y Hulu. Después de una exitosa carrera en cines, los fanáticos ahora pueden disfrutar de la película desde la comodidad de sus hogares.

La secuela demostró ser un gran éxito, recaudando la impresionante cifra de $677 millones en la taquilla mundial.. Este fenomenal rendimiento impulsó a toda la franquicia por encima de los mil millones de dólares a nivel global, consolidando su lugar como un fenómeno cultural y comercial.

Estrenada en cines el 1 de mayo de 2026, la película llegó exactamente 20 años después del estreno de la original “The Devil Wears Prada” en 2006. Estableció nuevos récords para la franquicia con un impresionante debut global de $233 millones y un fin de semana de apertura de $76.7 millones en Norteamérica.

El elenco original

La secuela recupera a su querido elenco principal. El público vuelve a encontrar a Andy Sachs (Anne Hathaway), ahora editora de reportajes de la revista Runway. Su temible exjefa, Miranda Priestly (Meryl Streep), lucha por mantener la publicación a flote tras un escándalo.

Mientras tanto, su excompañera Emily Charlton (Emily Blunt) ascendió a un puesto ejecutivo de alto nivel en Dior, controlando el dinero publicitario que Runway necesita.

Además de Hathaway, Streep y Blunt, la película cuenta con el regreso de Stanley Tucci, Tracie Thoms y Tibor Feldman retomando sus papeles de la original.

Se unieron a ellos un excelente elenco de nuevos miembros, entre los que se incluyen Kenneth Branagh, Patrick Brammall, Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux y Pauline Chalamet. El director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna también regresaron para dirigir la secuela, junto a la productora Wendy Finerman.

Uno de los grandes atractivos de la película son los cameos de celebridades, que añaden brillo y glamour al mundo de la moda. La más destacada es la superestrella del pop Lady Gaga, quien actúa en la película y tiene una escena dramática con Miranda Priestly. El cameo surgió después de que Meryl Streep llamara personalmente a Gaga para pedirle que participara en el filme.

La lista de cameos no termina ahí; aparecen iconos de la moda, personalidades de los medios y figuras del deporte. Entre los nombres notables se incluyen Donatella Versace, Ashley Graham, Kara Swisher, Jenna Bush Hager, Paige DeSorbo, Hannah Berner y Tina Brown.

La diseñadora de vestuario Molly Rogers se asegura de que la película sea un festín visual, vistiendo a los personajes y las estrellas con una amplia variedad de looks de moda.

La secuela llegó a las plataforma streaming el 29 de julio, así lo anunció Disney en todas sus plataformas digitales.

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