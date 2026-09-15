Horóscopo de hoy para Leo del 15 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 15 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Sentirás que el tiempo con tus seres queridos te restaura. Una reconciliación sanadora favorecerá los lazos familiares. Por eso, no permitas que influencias o presiones externas interfieran en este proceso íntimo, donde podrás recuperar el placer de pertenecer.

Horóscopo de amor para Leo

Si encuentras difícil controlar tu humor, encontrarás personas que no sabrán que esperar o cómo reaccionar adecuadamente. Los argumentos sobre asuntos triviales tienen muy poco impacto. Si sientes que has causado daño innecesario, sería bueno pedir disculpas por una explosión que era infundado y claramente no pensado ampliamente.

Horóscopo de dinero para Leo

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraLeo

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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