Pronóstico del clima en San Antonio para este martes 15 de septiembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este martes 15 de septiembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio tendremos pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 102 grados Fahrenheit (39ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1017.6 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol saldrá a las 07:19 h y el atardecer será a las 19:39 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 4%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 75 y los 97 grados Fahrenheit (24 y 36ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

En verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber agua y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

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