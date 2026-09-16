El futuro de LA es con los latinos
Cecilia Rodríguez para la columna Somos L.A. de La Opinión
Cecilia Rodriguez, directora de la Asociación Hondureña de Los Ángeles
Los latinos somos una parte viva y esencial de Los Ángeles. Con nuestro trabajo, nuestra historia y nuestra presencia diaria, hemos ayudado a construir la ciudad que hoy conocemos. Nuestra contribución en la economía, la cultura y la vida social es profunda e imposible de ignorar.
Hablar de Los Ángeles también es hablar de nuestra gente, de nuestro español, de nuestras raíces hispanas, de nuestras tradiciones, de nuestra comida y de la riqueza que nace de nuestra diversidad. Ya no somos solo una cifra más: somos trabajadores, familias, emprendedores y vecinos que aportan todos los días al bienestar de esta gran ciudad.
En tiempos de luz y de sombra, seguimos adelante con dignidad, esfuerzo y compromiso, dejando huella en cada barrio y en cada rincón de Los Ángeles.