El futuro de LA es con los latinos

Cecilia Rodriguez, directora de la Asociación Hondureña de Los Ángeles

Los latinos somos una parte viva y esencial de Los Ángeles. Con nuestro trabajo, nuestra historia y nuestra presencia diaria, hemos ayudado a construir la ciudad que hoy conocemos. Nuestra contribución en la economía, la cultura y la vida social es profunda e imposible de ignorar.

Hablar de Los Ángeles también es hablar de nuestra gente, de nuestro español, de nuestras raíces hispanas, de nuestras tradiciones, de nuestra comida y de la riqueza que nace de nuestra diversidad. Ya no somos solo una cifra más: somos trabajadores, familias, emprendedores y vecinos que aportan todos los días al bienestar de esta gran ciudad.

En tiempos de luz y de sombra, seguimos adelante con dignidad, esfuerzo y compromiso, dejando huella en cada barrio y en cada rincón de Los Ángeles.