Horóscopo de hoy para Leo del 16 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 16 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Estarás con muchas ganas de volcarte hacia ti mismo, pero los asuntos familiares requerirán tu disposición. Deberás dejar para más adelante algunos proyectos personales y ocuparte de tu casa. Tus seres queridos apreciarán tus muestras de interés y compromiso.

Horóscopo de amor para Leo

Eres excepcionalmente comprensivo, los demás encuentran tu naturaleza abierta comunicativa muy atractiva. Estas deseoso de aprender, siempre curioso y honesto disfrutas compartiendo estas conversaciones y momentos de placer con tu pareja. Si eres soltero, los demás buscan tu compañía, valoran tus opiniones y te hacen sentir bienvenido donde sea que vayas.

Horóscopo de dinero para Leo

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraLeo

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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