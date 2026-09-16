Horóscopo de hoy para Libra del 16 septiembre de 2026

En asuntos de dinero se impone que te pongas firme para defender lo que es tuyo. Si sales, gasta lo justo y necesario, porque ahora necesitarás preservar tu capital. No permitas que nadie de tu círculo social te lleve al despilfarro. Vela por tu propia supervivencia económica.

Horóscopo de amor para Libra En tu vida romántica puedes expresar abiertamente tus intenciones. Usas cualquier oportunidad para simplificar tu situación teniendo pláticas constructivas con tu pareja. Si eres soltero, necesitas decidir cuáles son tus ambiciones y hacer decisiones que te den cierta claridad sobre posibles relaciones futuras.

Horóscopo de dinero para Libra Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.