Horóscopo de hoy para Sagitario del 16 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 16 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Un ciclo estará llegando a su fin, así que procura indagar en tu interior y no te apures por pasar a una nueva etapa. Tu poder de percepción aumentará y podrías sentir interés por investigar sobre las ciencias ocultas. Aprovecha este momento para cerrar procesos y escuchar tu mundo interior.

Horóscopo de amor para Sagitario

Los conflictos que han estado presentes finalmente necesitan ser resueltos. No esperes que los demás vengan a ti sino más bien tomas las cosas en tus manos. Mantente abierto a cualquier punto de vista alterno y encuentra una solución que les satisfaga a ambos y permita regresar a una existencia más amigable entre ustedes.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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