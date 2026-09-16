Horóscopo de hoy para Sagitario del 16 septiembre de 2026

Un ciclo estará llegando a su fin, así que procura indagar en tu interior y no te apures por pasar a una nueva etapa. Tu poder de percepción aumentará y podrías sentir interés por investigar sobre las ciencias ocultas. Aprovecha este momento para cerrar procesos y escuchar tu mundo interior.

Horóscopo de amor para Sagitario Los conflictos que han estado presentes finalmente necesitan ser resueltos. No esperes que los demás vengan a ti sino más bien tomas las cosas en tus manos. Mantente abierto a cualquier punto de vista alterno y encuentra una solución que les satisfaga a ambos y permita regresar a una existencia más amigable entre ustedes.

Horóscopo de dinero para Sagitario Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.