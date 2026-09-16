La familia de La Opinión brinda por cien años de lucha

Rostros alegres y tertulias nostálgicas se multiplicaron en la casa de Mónica Lozano, exdirectora ejecutiva de La Opinión, el diario en español más leído de Estados Unidos, que cumple un centenario de existencia.

El diario fue fundado por Ignacio E. Lozano el 16 de septiembre de 1926 -una fecha que coincidió con la celebración de la Independencia de México- y fue administrado por sus hijos y nietos.

“Hace 100 años, cuando llegó mi abuelo a fundar La Opinión, lo hizo con un propósito y con una misión muy específica: informar, pero también para defender y reconocer la importancia de nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos”, dijo Mónica Lozano al dirigirse a un centenar de colegas periodistas, incluyendo empleados y exempleados de la empresa.

Excompañeras de La Opinión, incluyendo Yurina Melara, Virginia Gaglianone, Irene Wonpec y María Amezcua, posan durante la celebración por los 100 años de la marca. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Me acuerdo de que una de sus primeras palabras era: ‘Venimos a luchar’, que los mexicanos que llegaron a este país vinieron a luchar y hacer una vida mejor para ellos, para sus familias y con un espíritu de aportación. Y no solo decir: ‘Estamos aquí’, sino estamos creando una sociedad mejor, más inclusiva”, añadió Lozan, quien también fue editora y directora de publicación del diario.

La familia Lozano salió de México a principios del siglo XX. Escaparon de la injusticia social y los disturbios políticos que acosaban al país en ese momento y que motivaron la Revolución Mexicana.

Primero se asentaron en San Antonio, Texas, en 1908. La pasión por el periodismo del señor Lozano y su misión de establecer un verdadero diario independiente lo llevaron a fundar el diario en español La Prensa, en 1913 en San Antonio.

Ignacio E. Lozano Jr., quien estuvo al frente de La Opinión por mucho tiempo, en la imprenta del periódico angelino. Crédito: Familia Lozano | Cortesía

En 1953, Ignacio E. Lozano falleció en Los Ángeles. Tras su muerte, Ignacio E. Lozano hijo asumió el cargo de director general de La Opinión.

Durante los años 80 se produjo un tremendo crecimiento de las ventas del periódico. Si a principios de los 80 la circulación era de unos 35,000 ejemplares diarios, en 1990 ya superaba los 100,000. En este periodo la calidad de impresión mejoró y el color fue introducido en sus páginas.

En el 2000, se creó La Opinión Digital, la versión del diario en Internet.

Desde el 2004, la publicación corrió a cargo de ImpreMedia, la mayor compañía de edición de periódicos en español en Estados Unidos. Y en septiembre de 2014, La Opinión pasó a imprimir sus ediciones en formato tabloide.

Empleados y exempleados de La Opinión disfrutaron el reencuentro con motivo del centenario de la publicación. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Rodeada de sus hermanos Leticia y Pancho, Mónica Lozano elogió también a su hermano Pepe, porque juntos continuaron el legado de sus ancestros y reconoció a los empleados que “hicieron algo especial por informar a las comunidades de mexicanos y latinos que radican en este país, y por su compromiso de defender siempre la verdad”.

A la reunión celebrada el fin de semana también asistieron María Elena Durazo, senadora estatal; Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM); Arturo Vargas, exdirector ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), y Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).