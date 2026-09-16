Javier Muñoz-Basols, Director ejecutivo – Instituto Cervantes Los Angeles (ICLA)

La comunidad latina es la columna vertebral de Los Ángeles: sostiene su memoria, su presente y su futuro. Está en la historia de la ciudad, en los nombres de sus calles, en la comida, en la música que acompaña la vida cotidiana y en el español que se escucha en cada barrio.

Su trabajo, creatividad y resiliencia han dado forma al carácter de California y a la identidad angelina. Los Ángeles no se entiende sin esa energía latina: una fuerza cultural, humana y colectiva que convierte la diversidad en experiencias compartidas, inclusivas y profundamente integradoras. ‘Los Ángeles late en latino’.