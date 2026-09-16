Nosotros somos Los Ángeles

Diego Pineda Davila, Editor de The Independent

No puede haber latinos sin Los Ángeles. Desde el hombre que vende fruta en una esquina hasta la mujer que emprende su propio negocio, dondequiera que vamos vemos huellas de nuestra gente y su cultura. Sin importar nuestro origen, estatus migratorio o si hablamos solo español o inglés, conformamos la riqueza y la diversidad de Los Ángeles.

No en vano se le llama la ciudad de los sueños. Importamos. Nuestras historias importan. Nuestros sueños americanos importan. Lo que nos une es nuestra resiliencia, fe, determinación y, sobre todo, el amor que sentimos por este lugar al que llamamos hogar.