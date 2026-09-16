Pilar de Fortaleza

Robert Luna, Sheriff de Los Ángeles

Felicitaciones a La Opinión por empoderar, informar y dar voz a generaciones de lectores durante 100 años. Nuestra comunidad latina ha sido el fundamento de Los Ángeles, impulsando a nuestro condado con mucho esfuerzo, fe y unidad.

Han protegido a nuestras familias, han construido negocios y han fortalecido nuestros vecindarios con resiliencia y orgullo. Como su alguacil, estoy comprometido a servirles con respeto, escucharlos y garantizar justicia cada día.

Su fortaleza configura nuestro futuro y define quiénes somos como un condado diverso. Su legado continúa guiando el camino hacia un futuro más justo y lleno de oportunidades para todos unidos.