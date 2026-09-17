Donald Trump autoriza al presidente de Irán viajar a EE.UU. para asistir a la Asamblea de la ONU

Aunque Estados Unidos e Irán continúan en guerra, el presidente Donald Trump autorizó el ingreso del mandatario iraní Masud Pezeshkian a territorio estadounidense con el objetivo de que asista a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a efectuarse la próxima semana en Nueva York.

La República Islámica cuenta con diplomáticos acreditados ante la ONU y eso obliga al gobierno de Washington a facilitar la entrada y permanencia del mandatario Pezeshkian, pues se proyecta que emitirá un discurso el próximo miércoles.

Sin embargo, se confirmó que la delegación iraní será menor con respecto a la presentada el año pasado, cuando la administración Trump denegó visados a varios miembros del equipo de prensa que pretendía cubrir la agenda del mandatario iraní en Estados Unidos.

Además, los representantes iraníes estarán sujetos a varias restricciones como adquirir productos de lujo y tendrán límites de movimiento dentro de la ciudad.

If Americans are warriors, let them face our valiant military forces. Why wage war on civilian infrastructure, food supplies, and livelihoods? If they're human, why deny people access to water, food, and medicine? Our people can't be bullied into submission. Iran won't surrender. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) September 12, 2026

“En cumplimiento de nuestras obligaciones como país anfitrión, la delegación principal del régimen iraní podrá asistir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU”, indicó un portavoz del Departamento de Estado.

Cabe señalar que la autorización anunciada surge como parte del Acuerdo de Sede firmado entre la ONU y EE.UU. en 1947, el cual obliga al gobierno de Trump a facilitar la entrada de delegaciones previamente acreditadas, incluso cuando se trata de representantes de países que no mantienen relaciones diplomáticas o que se encuentran en guerra.

En contraparte, el Departamento de Estado reiteró que no concederá visas a determinados funcionarios de la Organización para la Liberación de Palestina y de la Autoridad Palestina, esto bajo el argumento de incumplimientos y acciones que, según su posición, perjudican las perspectivas de paz.

La Asamblea General comenzó su nuevo período de sesiones desde el 8 de septiembre, pero que el debate general de alto nivel se desarrollará del 22 al 26 de septiembre y continuará el 28.

“No necesitamos un policía en la región: la integridad territorial y la seguridad regional solo podrán ser garantizadas por sus principales actores y por los países que la integran”, señaló recientemente Pezeshkian durante un encuentro en India con Anwar Ibrahim, primer ministro de Malasia, donde rechazó la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

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