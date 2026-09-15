El costo de la guerra contra Irán asciende a más de $42 mil millones de dólares, revela el Pentágono

De acuerdo con el balance más reciente dado a conocer por el Pentágono con relación al dinero gastado por el gobierno estadounidense en la guerra librada en contra de Irán, hasta agosto ya se habían superado 42 mil millones de dólares, situación que implicaría $4.5 mil millones de dólares por encima de la estimación del Departamento de Defensa (DOD).

Hace dos meses, durante una audiencia, Pete Hegseth, secretario de Defensa, señaló ante el Senado que el costo estimado del conflicto bélico librado por las fuerzas armadas estadounidenses en Medio Oriente era de $37,500 millones de dólares.

Ante la diferencia, los demócratas en el Congreso no cesan en exigirle rendir cuentas tanto al Pentágono como a la administración Trump para que esclarezca la cantidad exacta de dinero invertida en un conflicto cada vez más alejado del punto por el cual se inició, pues aunque inicialmente se justificaba como la mejor vía para frenar el enriquecimiento de uranio y con ello evitar que la República Islámica desarrollara armamento nuclear, repentinamente todo se trasladó a obtener el control del Estrecho de Ormuz y el petróleo.

Desde sus portaviones, las fuerzas armadas estadounidenses han lanzado ataques que dejaron a su arsenal de misiles en un punto crítico. (Crédito: U.S. Navy vía AP)

El punto es que, recientemente, el Pentágono dio a conocer una escasez crítica en sus inventarios estratégicos de misiles, lo cual ponía en riesgo la seguridad de la nación.

Anticipándose a la situación, el gobierno solicitó más de $87,000 millones de dólares para un paquete suplementario, de los cuales unos $67,000 millones se destinarían a reponer las municiones utilizadas durante la guerra contra Irán y otros gastos operativos militares.

Adicional a esa suma, en el Senado se encuentra detenido otro paquete de $95,000 millones de dólares dirigidos a financiar el conflicto librado en Irán.

Por ello, hasta la fecha, resulta una interrogante pendiente por despejar la cantidad real de dinero destinada a la guerra en un momento complejo para la economía estadounidense en que el incremento en los precios de los combustibles está impactando a toda la cadena de suministro con afectaciones directas en el bolsillo de los estadounidenses a menos de dos meses de celebrarse las elecciones intermedias, donde el Partido Republicano podría recibir un voto de castigo por la manera sobre cómo gestiona la guerra al otro lado del mundo.

Sigue leyendo:

• EE.UU. reconoce escasez de municiones por guerra con Irán

• Trump insinúa que tras finalizar la guerra, EE.UU. podría quedarse en Irán y controlar su petróleo como en Venezuela

• Importante oleoducto de Arabia Saudita fue atacado por drones y pone a temblar al mercado petrolero

• Trump: “La guerra contra Irán terminará inmediatamente después de las elecciones”