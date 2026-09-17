Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Se viene una racha bastante movidita en la que vas a sentir que apenas resuelves un pendiente y ya tienes otros tres haciendo fila para fregarte la paciencia. Traes compromisos atrasados, asuntos que dejaste para “mañana” y responsabilidades que ahora sí te van a cobrar factura. No quieras aventar todo por la ventana cuando las cosas no salgan a la primera, porque precisamente ahí estará tu mayor aprendizaje: resolver sin hacer un pinche circo de cada problema. Organízate, establece prioridades y deja de gastar energía preocupándote por cosas que todavía ni suceden.
Tu manera de pensar va a influir muchísimo en lo que ocurra durante estos días. Si desde que amaneces ya estás diciendo que todo te va a salir de la fregada, pues tampoco le estás ayudando mucho al universo. Hay situaciones que sí están complicadas, pero otras las haces más grandes porque reaccionas con el hígado antes de darle oportunidad al cerebro de entrar en funciones. No todo merece una respuesta inmediata ni toda provocación necesita que saques las uñas.
En cuestiones de trabajo podrías andar en friega terminando trámites, entregas, pagos o compromisos pendientes. Mucho cuidado con dejar documentos, mensajes o acuerdos para después, porque un pequeño descuido podría convertirse en una bronca innecesaria. También se marca un gasto que no tenías contemplado y que podría desacomodarte el presupuesto. No gastes como rico si todavía estás pagando como pobre, porque luego llega la quincena y hasta respirar te parece un lujo.
En el amor, si tienes pareja, necesitarás bajarle dos rayitas al carácter. Últimamente podrías estar respondiendo de manera muy cortante o llevando problemas externos hasta tu relación. Tu pareja no tiene por qué pagar los platos que rompieron en el trabajo, la familia o personas que te hicieron encabronar. Se visualizan discusiones relacionadas con dinero, gastos, responsabilidades o falta de atención. También podría aparecer una situación de celos o desconfianza que, si no se habla claramente, terminará haciendo una tormenta donde quizá solamente había una nube.
Mucho ojo con las infidelidades, conversaciones escondidas o coqueteos aparentemente inocentes. A veces una cosa comienza con un “jajaja” y cuando acuerdas ya andan borrando conversaciones como agentes secretos. Si algo no te gustaría que tu pareja hiciera, tampoco lo hagas tú. Y si sospechas algo, busca hechos antes de andar armando una novela con información sacada de tu imaginación.
Si estás soltero o soltera, deja de sentir que tener pareja es requisito para estar completo. Tu problema no es que “nadie bueno llegue”; muchas veces ni tú sabes qué chingados quieres. Un día buscas estabilidad, al siguiente quieres libertad y después te enamoras del primer desgraciado que te da atención. Antes de pedirle al destino una persona correcta, define qué estás dispuesto a ofrecer y qué cosas ya no vas a tolerar.
En la familia necesitarás tener más paciencia. Has traído un humor que cambia más rápido que precio de gasolina y quienes te quieren podrían terminar alejándose para no aguantarte tus arranques. Recuerda que ellos no tienen la culpa de las chingas que te ha puesto la vida.
Vienen días para poner orden, cerrar pendientes y recuperar estabilidad emocional y económica. No necesitas controlar todo; necesitas aprender a reaccionar mejor. Cuando dejes de pelear contra cada inconveniente y empieces a resolver con cabeza fría, vas a descubrir que muchos de esos pinches problemas que parecían enormes solamente necesitaban organización, paciencia y tantita madre.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Andarás más pensativo o pensativa de lo normal, dándole vueltas a situaciones que quizá ni siquiera merecen tanto espacio en tu cabeza. Se vienen ciertos chismes, comentarios a medias y versiones de personas que tienen más tiempo libre que vergüenza, y si no te pones abusado podrías terminar preocupándote por algo que ni siquiera es cierto. No todo lo que escuchas merece convertirse en una preocupación. Antes de creer cualquier cosa, investiga de dónde viene, quién lo dijo y qué intención podría existir detrás.
Podrías enterarte de algo relacionado con una amistad, familiar o persona cercana que inicialmente te va a sacar de onda. No corras a reclamar ni armes un desmadre basándote únicamente en lo que te contaron, porque corres el riesgo de quedar como payaso de fiesta ajena. Tauro suele guardar mucho hasta que revienta, y cuando revienta no deja títere con cabeza. Esta vez necesitarás actuar con inteligencia: escuchar, observar y después decidir si realmente vale la pena meterte en ese asunto.
También necesitas revisar con quién estás compartiendo tu tiempo. Hay personas que únicamente saben hablar de enfermedades, desgracias, problemas, deudas y de lo mal que les trata la vida. Una cosa es apoyar a alguien durante una mala racha y otra muy distinta permitir que convierta tu cabeza en basurero emocional. Aléjate un poco de quienes viven instalados en la queja, porque las emociones también se contagian y últimamente podrías estar absorbiendo preocupaciones que ni siquiera te pertenecen.
En cuestiones de trabajo y dinero tendrás que evitar decisiones tomadas desde la desesperación. Podrías querer comprar algo, invertir o aceptar una propuesta simplemente porque deseas salir rápido de determinada situación. No te aceleres. Primero revisa números, condiciones y letras pequeñas. Se visualiza una oportunidad para mejorar económicamente, pero requerirá paciencia y constancia; no será dinero caído del cielo ni milagro de esos que prometen hacerte millonario mientras duermes.
Por las noches tu cabeza podría convertirse en junta de vecinos: todos hablando al mismo tiempo y nadie resolviendo ni madres. Vas a recordar conversaciones, errores, personas del pasado y hasta cosas que sucedieron hace años. Aprende a ponerle horario a tus preocupaciones. Lo que no puedes solucionar a medianoche tampoco se va a resolver por quedarte mirando el techo hasta las tres de la mañana.
Y hablando del pasado, podría existir movimiento de alguien que ya conociste sentimentalmente. No necesariamente significa regreso formal; puede ser una señal, mensaje, reacción en redes o información que llegue por terceros. Si esa persona reaparece, recuerda por qué salió de tu vida antes de emocionarte. El pasado puede tocar la puerta, pero tú decides si le abres o le dices que siga chingando a otra casa.
Si estás soltero o soltera, aparece una posibilidad interesante de conocer a alguien mediante redes sociales, mensajes o una amistad en común. La conversación podría comenzar sin demasiadas expectativas y poco a poco tomar otro saborcito. No quieras bautizar a los hijos después de tres mensajes; deja que la conexión avance naturalmente. Esa amistad podría transformarse en romance si ambos muestran interés verdadero.
En el amor tendrás que aprender algo importante: no confundas compañía con compatibilidad. Ya no estás para aceptar migajas nomás porque vienen envueltas bonito. Busca reciprocidad, tranquilidad y alguien que también sepa poner de su parte.
Estos días serán para limpiar tu cabeza, filtrar chismes y escoger mejor tus compañías. Cuida tu paz como cuidas tu dinero, porque también cuesta un chingo recuperarla cuando alguien llega y te la deja hecha pedazos.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Entras en una etapa de cambios bastante cabrones en la que muchas cosas de tu rutina comenzarán a moverse y tendrás que aprender a acomodarte sin hacer tanto drama. Lo mejor de todo es que finalmente empezarás a ver situaciones y personas como realmente son, no como tú querías imaginarlas. Esa inocencia medio pendeja que algunas veces te hacía justificar hasta lo injustificable comenzará a quedarse atrás. Vas a descubrir quién realmente aporta algo a tu vida y quién solamente estaba ocupando espacio, gastándote la paciencia y tragándose tu energía.
Necesitas aprender a mirar primero por ti. Durante mucho tiempo has querido solucionar problemas ajenos, defender personas que después ni las gracias te dan y cargar responsabilidades que jamás fueron tuyas. Ayudar está muy bonito, pero tampoco se trata de convertirte en centro de atención a clientes de gente irresponsable. Cada quien tiene que aprender a limpiar su propio mugrero.
Habrá una depuración importante en tus amistades. Una persona podría decepcionarte debido a un comentario que hizo cuando tú no estabas presente. Antes de aventarle hasta la maceta, confirma bien la información, porque también habrá gente queriendo enfrentarte con alguien simplemente para sentarse cómodamente a ver el espectáculo. No todos los que te llevan chismes quieren protegerte; algunos solamente quieren ver cómo te encabronas.
También aprenderás que nadie es indispensable. Personas que jurabas que jamás saldrían de tu vida podrían alejarse y, sorprendentemente, descubrirás que puedes seguir perfectamente sin ellas. Todos somos reemplazables y quien quiera quedarse deberá demostrarlo con hechos, porque palabras bonitas cualquiera las avienta cuando necesita algo.
Mucho cuidado con meter tu cuchara donde nadie te llamó. Podrías enterarte de un problema familiar, sentimental o entre amistades y sentir ganas de convertirte en juez, abogado y Ministerio Público. No lo hagas. Existe riesgo de que termines como el malo o la mala del cuento mientras quienes estaban peleados se contentan y tú quedas embarrado hasta las orejas. Escucha si quieres, aconseja si te lo piden, pero no cargues pleitos prestados.
En cuestiones de trabajo podrían surgir movimientos que inicialmente te provoquen incertidumbre. Cambio de responsabilidades, nuevas personas, modificaciones de horarios o una propuesta distinta podrían sacarte de tu zona cómoda. No rechaces automáticamente lo diferente. Una de esas modificaciones podría terminar beneficiándote más adelante, especialmente si estás buscando crecimiento o mejorar tus ingresos.
En el amor, si tienes pareja, los problemas de dos se arreglan entre dos. No permitas que familiares, amistades o terceras personas opinen sobre cada discusión que tienen. Cuando media colonia conoce los problemas de una relación, después resulta imposible avanzar porque todos tienen una versión diferente. Hablen directamente sobre aquello que les molesta y dejen de mandar indirectas esperando que el otro adivine.
También cuida los comentarios hechos durante un enojo. Tú tienes una lengua bastante creativa cuando te encabronas y eres capaz de encontrar exactamente dónde le duele a la otra persona. Después quieres componerlo con un “no era para tanto”, pero la palabra ya salió y dejó su respectivo madrazo.
Si estás soltero o soltera, no corras detrás de quien solamente aparece cuando está aburrido. Aprende a distinguir entre alguien interesado en conocerte y alguien que únicamente busca entretenimiento temporal.
Esta etapa será para despendejarte emocionalmente, poner límites y recuperar tu espacio. Quien quiera caminar contigo, adelante; quien solamente llegue con chismes, problemas y mala vibra, que agarre sus tiliches y siga su camino. Tu paz ya no estará disponible para cualquiera.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Necesitas dejar de hacerte historias en la cabeza y comenzar a buscar respuestas claras, principalmente en cuestiones sentimentales. Hay una persona que podría tenerte confundido o confundida porque un día parece interesada y al siguiente se comporta como si ni te conociera. No te apendejes esperando eternamente una señal, porque mientras tú analizas hasta el último “jajaja” de sus mensajes, esa persona podría estar muy tranquila viviendo su vida sin imaginarse la película de tres temporadas que ya armaste.
Si alguien te interesa, tendrás que atreverte a dar un paso y descubrir qué terreno estás pisando. No significa que vayas a llegar con mariachi, anillo y escrituras de la casa; basta con demostrar interés y observar si existe reciprocidad. Es preferible recibir una respuesta que te saque de dudas a permanecer meses invirtiendo tiempo, atención, detalles y hasta dinero en alguien que quizá solamente te considera una amistad o una opción para cuando se siente solo.
Recuerda algo que últimamente necesitas tatuarte mentalmente: el interés verdadero también se nota en las acciones. Quien quiere hablar contigo busca la manera, quien desea verte propone encuentros y quien realmente te aprecia no necesita que estés correteándolo como cobrador de Coppel. Deja de justificar ausencias diciendo que “seguramente está ocupado”. Todos tenemos ocupaciones, pero cuando algo importa encontramos aunque sea cinco minutos.
También tendrás que identificar quiénes son las personas verdaderamente importantes en tu vida. No necesariamente serán quienes más te escriben ni quienes llenan tus publicaciones de corazones. Serán aquellas que han permanecido cerca cuando has tenido días complicados, soportando incluso ese carácter tuyo que algunas veces amanece dulce y para mediodía ya parece chile toreado. Cuida esas relaciones porque podrías estar prestando demasiada atención a gente pasajera mientras descuidas a quienes llevan años demostrando cariño verdadero.
En cuestiones familiares habrá oportunidad de aclarar una diferencia. Algo que se había quedado atorado podría finalmente hablarse y permitir que ambas partes entiendan qué sucedió. No quieras ganar la discusión; procura recuperar la tranquilidad. A veces pedir disculpas no significa aceptar toda la culpa, sino reconocer la parte que te corresponde.
Se marcan reconciliaciones con una amistad o con tu pareja después de ciertas rencillas, distanciamientos o malos entendidos. Si existe posibilidad de arreglar las cosas, háganlo hablando de frente y no mandándose indirectas por redes sociales como chamacos de secundaria. Si tienes pareja, evita sacar nuevamente asuntos que supuestamente ya habían quedado perdonados. Si cada discusión termina desenterrando muertos de hace cinco años, entonces aquello nunca quedó realmente resuelto.
En trabajo y dinero necesitarás administrar mejor tus esfuerzos. No gastes por quedar bien con personas que jamás harían lo mismo por ti. Podría presentarse un pequeño compromiso económico inesperado relacionado con casa o familia; podrás resolverlo siempre que no vengas arrastrando compras innecesarias.
Y bájale también a los malos deseos. Cuando alguien te haga una fregadera, no desperdicies tu energía imaginando cómo debería pagarla. Mándale bendiciones y buenos deseos; a ciertas personas eso les cala más que veinte mentadas de madre. La vida tiene una manera bastante curiosa de acomodar cuentas sin necesitar nuestra ayuda.
Tu principal aprendizaje será dejar de mendigar claridad donde solamente recibes confusión. Pregunta, observa y toma decisiones. Quien quiera estar contigo tendrá que demostrarlo, porque tu tiempo, tu cariño y tu tranquilidad cuestan demasiado para seguir regalándoselos a personas que llegan únicamente cuando necesitan algo.
LEO – HORÓSCOPO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Es cierto que en los últimos meses la vida te ha puesto unas chingas que ni pediste ni merecías, pero tampoco utilices eso como pretexto para andar repartiendo madrazos emocionales a quien se te atraviese. Tienes un carácter fuerte y cuando se te mete una idea en la cabeza está cabrón hacerte cambiar de opinión. Eso te ha servido para salir adelante muchas veces, pero también necesitas reconocer que no siempre tienes la razón y no toda persona que piensa diferente está en tu contra.
Tu terquedad podría ocasionarte un conflicto con alguien cercano. Querrás que las cosas se hagan exactamente como tú dices y, aunque quizá tengas buenos argumentos, la manera de expresarlos podría mandar todo al carajo. Aprende a escuchar antes de responder. No pierdes autoridad por reconocer una buena idea ajena; al contrario, demuestras que ya no necesitas imponerte para sentir que tienes el control.
Deja también de desperdiciar tiempo quejándote de situaciones que no puedes modificar. Últimamente has invertido demasiada energía pensando en lo que salió mal, en quien te decepcionó y en oportunidades que no se dieron. La vida se te está yendo mientras tú sigues revisando capítulos que ya terminaron. Lo ocurrido dejó aprendizaje; ahora toca moverte.
En trabajo podrías escuchar comentarios, rumores o chismes relacionados con compañeros, movimientos internos o decisiones que todavía ni siquiera son oficiales. No te enganches. Existe gente que conoce perfectamente qué botones apretar para hacerte explotar y después hacerse la sorprendida cuando reaccionas. Si alguien llega diciéndote “no te debería contar, pero…”, desde ahí ya sabes que probablemente viene cargando una cubeta de mierda disfrazada de información privilegiada.
Económicamente tendrás que comenzar a consentirte un poco, pero con inteligencia. Has gastado tiempo, dinero y esfuerzo resolviendo necesidades ajenas mientras tus propios gustos quedan para después. Compra algo que realmente necesites, invierte en mejorar alguna herramienta, imagen personal o proyecto que tengas detenido. Primero tú, después tú y al final también tú, porque ayudar a los demás está muy bonito hasta que descubres que cuando tú necesitas ayuda todos misteriosamente andan ocupados.
Si estás soltero o soltera, deja de vivir preocupado por la opinión ajena. Sal, conoce personas, diviértete y disfruta tu etapa sin sentir obligación de formalizar con cualquiera que te sonría bonito. Habrá oportunidad de conectar con alguien de personalidad bastante diferente a la tuya y precisamente eso podría despertar curiosidad. Ve despacio; disfruta la conversación antes de ponerle nombre a lo que todavía está comenzando.
Si tienes pareja, necesitarás evitar convertir cada desacuerdo en una competencia para saber quién manda. El amor no funciona como elección sindical. Habrá un asunto relacionado con planes personales, familia o dinero que necesitará negociación. Si ambos aflojan tantito, podrán llegar a un acuerdo sin terminar durmiendo cada quien mirando para diferente pared.
También se fortalecen amistades a distancia. Podrías recibir mensaje, llamada o noticias de alguien con quien no convives frecuentemente, pero que sigue conservando un cariño sincero hacia ti. Esa conversación podría recordarte que una amistad verdadera no necesita hablar diario para permanecer firme.
Tus sueños no necesitan permiso de nadie. El día que realmente tomes las riendas de tu vida y dejes de esperar aprobación comenzarás a avanzar de otra manera. No gastes tu fuerza demostrando quién eres; úsala construyendo lo que quieres. Que hablen los vecinos, los compañeros y hasta la comadre del perro: mientras ellos gastan saliva, tú ocúpate en hacer que tu vida valga la pena.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No todas las personas que te rodean tienen las buenas intenciones que presumen, y durante estos días vas a comenzar a notar ciertas actitudes que antes pasabas por alto. Hay gente que te sonríe de frente, te pregunta cómo estás y hasta parece preocuparse por ti, pero nomás das la vuelta y ya anda sacando información como reportero de espectáculos. Aprende a distinguir entre quien se acerca porque te aprecia y quien solamente quiere material nuevo para el chisme.
Se aproxima una depuración necesaria en tu círculo social. No tienes que hacer anuncios, bloquear media humanidad ni publicar indirectas de “cerrando ciclos”; simplemente comienza a tomar distancia de quien constantemente te deja cansado, incómodo o metido en problemas que ni te corresponden. Hay personas que no sirven ni para acompañarte a chingar a su madre y, aun así, les sigues dando acceso completo a tu vida.
Una situación te ayudará a perder ciertos miedos que venías cargando. Algo que anteriormente te daba inseguridad comenzará a verse mucho más sencillo cuando finalmente lo enfrentes. Podría estar relacionado con una decisión personal, una responsabilidad nueva o un cambio que habías estado posponiendo. Descubrirás que buena parte del miedo estaba en tu imaginación y no en la dificultad real del asunto.
Eso sí: deja de buscar culpables cuando algo no sale como esperabas. Algunas veces te cuesta reconocer tus propias equivocaciones porque eres buenísimo para encontrar veinte explicaciones antes de admitir que también la cagaste. Aceptar un error no te hace menos inteligente; repetirlo después de haberlo identificado sí sería una verdadera pendejada. Corrige lo necesario y sigue adelante sin castigarte eternamente.
En cuestiones laborales deberás cuidar muchísimo lo que comentas. Una conversación aparentemente inofensiva podría llegar bastante distorsionada a oídos de alguien importante. No reveles inconformidades, planes de cambio ni información personal a compañeros que todavía no han demostrado discreción. Una cosa es convivir bonito en el trabajo y otra pensar que todos son tus mejores amigos porque comen juntos a la hora del lonche.
En el amor, si tienes pareja, podrían aparecer celos o desconfianza por culpa de terceras personas. Alguien podría hacer un comentario, reaccionar demasiado en redes o querer sembrarte dudas sobre algo que no conoce completamente. Antes de reclamar, pregunta. No armes juicio, sentencia y divorcio imaginario por una historia que todavía no sabes si es cierta.
Tampoco estés preguntándote cada cinco minutos si tu pareja realmente te quiere. Si permanece contigo, demuestra interés y existe reciprocidad, deja de buscar fantasmas donde quizá no existen. Claro que debes abrir los ojos ante comportamientos extraños, pero una cosa es ser observador y otra convertirte en investigador privado revisando hasta quién le dio “me encanta” en 2019.
Si estás soltero o soltera, cuida especialmente a personas que conozcas mediante amistades. Podría aparecer alguien interesante, pero no entregues inmediatamente información personal ni confianza completa. Primero observa cómo se comporta cuando no está intentando impresionarte.
También tendrás que cuidarte de personas cercanas al círculo de tus amistades, porque ahí podría originarse un chisme donde mencionen tu nombre sin que hayas participado directamente. No te desgastes tratando de limpiar tu imagen frente a todo mundo; quien realmente te conoce sabrá perfectamente qué creer.
Esta etapa será para aprender a cerrar puertas sin sentir culpa. No toda persona merece quedarse contigo hasta el final. Algunas llegan para acompañarte, otras para enseñarte y unas cuantas nomás llegan a chingar. Aprende la diferencia y tu vida se volverá muchísimo más tranquila.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja de tomarte cada comentario como si fuera ataque personal, porque últimamente traes la sensibilidad más despierta que alarma de carro viejo y cualquier palabra que no te guste puede hacerte cambiar el humor. Necesitas aprender a diferenciar entre una crítica que podría ayudarte y una opinión pendeja que simplemente debes dejar pasar. No puedes controlar lo que la gente dice de ti, pero sí cuánto poder le das para alterar tu tranquilidad.
Centra tus energías en aquellos aspectos tuyos que realmente deseas mejorar. Si vas a cambiar hábitos, apariencia, forma de pensar o manera de relacionarte, hazlo porque tú quieres sentirte mejor y no para conseguir aprobación. Quien te quiera únicamente cuando cumples sus expectativas no te quiere a ti, quiere la versión que le resulta conveniente.
También bájale tres rayitas a ese carácter que algunas veces se te pone más cabrón que cobrador en quincena atrasada. Cuando estás de buenas eres capaz de alegrarle el día a cualquiera, pero cuando amaneces atravesado hasta quien respira cerca de ti corre peligro. Familiares y amistades podrían comenzar a cansarse de ciertas contestaciones. Antes de soltar el primer madrazo verbal, ponte tantito en los zapatos de la otra persona.
Precisamente un familiar cercano podría tenerte hasta la madre por su actitud prepotente, falta de humildad o costumbre de querer decidir asuntos que no le corresponden. No necesitas enfrentarlo haciendo un desmadre en la familia. Marca límites claros y después manténlos. A ciertas personas no se les enseña con discursos; se les enseña cuando descubren que ya no pueden hacer contigo lo que se les dé la gana.
En trabajo y proyectos personales tendrás que dejar la hueva disfrazada de “estoy esperando el momento correcto”. Si quieres algo, muévete. Una oportunidad podría abrirse mediante una conversación, recomendación o contacto, pero tendrás que demostrar interés y constancia. Nadie va a llegar a tu puerta con una charola diciendo: “aquí están tus sueños, joven”. Lo que no trabajes difícilmente crecerá.
En el amor, las relaciones a distancia podrían darte más dolores de cabeza que satisfacciones. Si estás conociendo a alguien que vive lejos y únicamente recibes promesas de “pronto nos veremos”, observa si existen planes concretos. No desperdicies meses recibiendo atole con el dedo de alguien que habla precioso pero nunca mueve una nalga para acercarse.
Si tienes pareja, mucho cuidado con permitir que familiares intervengan demasiado, especialmente si existe una suegra o figura familiar que acostumbra opinar, mandar o meter ideas. El problema no se arregla peleándote con ella; tu pareja es quien debe establecer límites con su propia familia. Hablen claramente sobre aquello que les incomoda y eviten convertir la relación en competencia de “tu familia contra la mía”.
Ahora viene lo sabroso: existe posibilidad de que una amistad comience a sentirse diferente. Una convivencia, salida o momento de confianza podría terminar en faje, beso o arrimón de esos que empiezan jugando y terminan dejando a uno pensando hasta mientras se baña. El verdadero riesgo no será lo que suceda esa noche, sino que tú desarrolles sentimientos y la otra persona lo considere únicamente calentura del momento.
Antes de cruzar esa línea pregúntate si estás dispuesto o dispuesta a cambiar la amistad por algo que podría no funcionar. Porque tú podrás hacerte el muy moderno diciendo “sin sentimientos”, pero cuando se te mete alguien al corazón acabas investigando hasta a qué hora estuvo en línea.
Estos días te enseñarán que tu energía necesita dirección, no aprobación. Trabaja en ti, controla el carácter, pon límites familiares y deja de esperar milagros mientras permaneces cruzado de brazos. Lo que verdaderamente quieres no siempre llegará solito: algunas cosas tendrás que salir a buscarlas y otras tendrás que tener los pantalones para dejarlas ir.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No seas tan hijo o hija de la shingada queriendo que todo mundo piense, reaccione y resuelva las cosas exactamente como tú. Durante estos días necesitarás practicar algo que algunas veces te cuesta más que prestar dinero: ponerte en los zapatos de los demás sin juzgar inmediatamente. Hay una persona cercana que podría necesitar comprensión y, si llegas con tu carácter de Ministerio Público, terminará cerrándose contigo. Escucha primero y después opinas.
En el amor, si tienes pareja, deja de sacar las mismas cantaletas cada vez que discuten. Si supuestamente perdonaste algo, no puedes utilizarlo como arma cada que te encabronas. Tu pareja podría comenzar a hartarse de escuchar los mismos reclamos con diferente fecha. Si existe algo que todavía no superas, dilo claramente y busquen una solución; pero si decidiste continuar, entonces también tendrás que aprender a avanzar.
Otro asunto importante será la rutina. Tu relación necesita movimiento porque podrían estar cayendo en esa etapa donde todo es exactamente igual: mismos lugares, mismos horarios, misma conversación y hasta el mismo “¿qué quieres cenar?” respondido con “lo que tú quieras”. Échenle tantita creatividad al asunto, porque hasta el amor más bonito se empolva cuando lo dejan estacionado. Una salida improvisada, cambiar de ambiente o hacer algo que ninguno haya probado podría devolverles complicidad y hasta poner más sabrosa la noche.
Si estás soltero o soltera, deja de aferrarte a personas que no pueden ofrecerte aquello que necesitas. Si tú das atención, interés, tiempo y claridad, no tienes por qué conformarte con alguien que aparece únicamente cuando se le antoja. No te apendejes queriendo convencer a nadie de quererte. Busca reciprocidad, no caridad emocional. La vida es demasiado corta para desperdiciarla esperando mensajes de quien tiene el teléfono pegado en la mano y aun así tarda dos días en contestarte.
También podrían surgir malos entendidos con una amistad. Algo que dijiste podría llegar incompleto o completamente deformado. Antes de mandar a esa persona a la fregada, habla directamente con ella. Existe posibilidad de que alguien más haya metido cucharota para provocar conflicto. No permitas que terceros decidan por ti quién merece continuar en tu círculo.
Y precisamente por eso tendrás que cuidar muchísimo lo que cuentas. No toda amistad necesita conocer tus problemas sentimentales, movimientos económicos ni asuntos familiares. Una persona podría soltar la sopa sin mala intención y terminar exponiendo información que tú querías mantener privada. Lo que no quieras escuchar mañana en boca de medio mundo, no lo cuentes hoy ni aunque te juren que de ahí no sale.
En cuestiones económicas podrías sentir ganas de gastar para darte un gusto o compensar una semana pesada. Date algo bonito si puedes, pero no conviertas un mal día en tres mensualidades sin intereses. Habrá un pendiente que requerirá dinero próximamente y será mejor tener un colchoncito.
Cuida también tu alimentación, pero sin caer en extremos ni obsesionarte con la báscula. El estrés podría llevarte a comer a deshoras o escoger lo primero que encuentres. Organizar mejor tus comidas y mantenerte activo te ayudará a sentirte con más energía.
Estos días vienen para enseñarte a pedir exactamente lo mismo que estás dispuesto a ofrecer. No aceptes relaciones a medias, amistades convenencieras ni situaciones que te mantengan constantemente dudando de tu valor. Pero tampoco exijas perfección cuando tú traes tu propio costal de defectos. Aprende a escuchar, renueva tu relación si la tienes y cuida tus secretos. Quien quiera permanecer contigo tendrá que aportar, porque para cargar gente ya están los camiones.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Muchas de esas dudas y suposiciones que traías cargando comenzarán a aclararse poco a poco, y vas a descubrir que tu intuición no estaba tan perdida como pensabas. Una situación que te hacía ruido finalmente mostrará por dónde venía el asunto, pero procura no adelantarte queriendo sacar conclusiones antes de tener toda la información. Una cosa es tener buen hocico para detectar cuando algo huele raro y otra inventarte hasta culpables, motivo y sentencia sin pruebas.
También llegará el momento de dejar de sentir que la vida te trae de encargo. Sí, has tenido obstáculos y situaciones que te han hecho batallar, pero quedarte sentado lamentándote no va a cambiar ni madres. Si la vida te está jodiendo, jódetela tú también demostrando que puedes levantarte cada vez que intenta tumbarte. Tendrás oportunidad de corregir una decisión reciente y tomar un camino diferente que podría resultar mucho más conveniente.
Eso que llevas esperando con un chingo de ansias comenzará a tomar forma. Podría relacionarse con un proyecto personal, compra, trámite, oportunidad laboral o asunto económico que parecía estancado. Habrá señales de avance, aunque necesitarás poner de tu parte. No confundas tener fe con estar echado esperando que el universo haga horas extras por ti. Hay puertas que pueden abrirse, pero tendrás que caminar hasta ellas y empujarlas.
En trabajo podrías recibir una propuesta, información o responsabilidad que inicialmente te hará dudar. Analízala con calma porque podría convertirse en una oportunidad para demostrar capacidades que otros no te reconocían. También será importante terminar algo que vienes posponiendo. Traes pendientes que ya parecen integrantes de la familia de tanto tiempo que llevan contigo. Resuelve primero lo atrasado antes de comenzar veinte proyectos nuevos.
En el amor, si tienes pareja, pon más atención a la manera en que demuestras cariño. Tu pareja podría traer ciertas dudas sobre lo que sientes, no necesariamente porque hayas dejado de amar, sino porque algunas veces das por hecho que la otra persona “ya sabe”. Pues sí, podrá saberlo, pero tampoco estaría de más demostrarlo. Un mensaje bonito, una salida inesperada, una conversación sin teléfono de por medio o un detalle sencillo podrían hacer una diferencia enorme.
No esperes hasta que la relación esté hecha un desmadre para comenzar a cuidarla. El amor también necesita mantenimiento, igual que cualquier cosa importante. Y mucho cuidado con querer compensar falta de atención únicamente con regalos; algunas veces lo que la otra persona necesita no cuesta un peso, solamente tiempo y presencia.
Si estás soltero o soltera, podrías darte cuenta de que alguien ha mostrado interés de una manera bastante discreta. Antes de emocionarte observa si realmente existe compatibilidad o simplemente te está gustando sentirte deseado. No todo coqueteo necesita convertirse en relación.
En cuestiones personales necesitas recuperar disciplina. Has estado dándole duro a la piñata, al antojito, a la cenita y al “el lunes empiezo”. Si quieres sentirte mejor físicamente, retoma ejercicio y alimentación equilibrada sin castigarte ni caer en extremos. El objetivo deberá ser recuperar energía, constancia y bienestar, no vivir peleado con la báscula.
Estos días vienen para enseñarte que los deseos sin movimiento se convierten en puras buenas intenciones. Lo que quieres está comenzando a acomodarse, pero ahora te corresponde hacer tu parte. Deja la hueva, termina pendientes, demuestra cariño a quien lo merece y utiliza las respuestas que vayan apareciendo para tomar decisiones. La suerte puede acercarte oportunidades, pero si te encuentra echado rascándote el ombligo tampoco esperes que te cargue hasta la meta.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Piensa con la cabeza antes de dejar que el corazón haga sus desmadres, porque podrías estar idealizando a una persona o situación simplemente porque te hace sentir bonito por ratitos. No confundas sexo con amor, atención con compromiso ni una noche sabrosa con planes de boda. Hay personas buenísimas para encender la calentura, pero malísimas para ofrecer estabilidad, y tú necesitas aprender a reconocer la diferencia antes de terminar queriendo ponerle sentimientos a algo que desde el principio venía sin garantía.
No esperes demasiado de nadie. Eso no significa convertirte en una piedra ni desconfiar hasta de quien te pregunta la hora; significa dejar de construir expectativas sobre lo que supones que los demás deberían hacer por ti. Cuando esperas demasiado terminas decepcionándote por promesas que muchas veces ni siquiera te hicieron. Aprende a disfrutar lo que las personas realmente ofrecen y, cuando eso no sea suficiente para ti, retírate sin andar rogando atención.
También será momento de sacar de tu vida a ciertas personas que únicamente consiguen ponerte de malas. Si después de convivir con alguien terminas agotado, enojado o sintiéndote poca cosa, ahí no es. No necesitas compañía que te quite la tranquilidad que tanto trabajo te cuesta conseguir. Comenzarás a cerrar un ciclo importante y posiblemente entenderás por qué algunas personas tuvieron que irse aunque en su momento te doliera hasta el fundillo.
Te enterarás de un rompimiento, separación o distanciamiento dentro de tu círculo cercano. La noticia podría sorprenderte porque aparentemente todo estaba bien. No te metas demasiado ni quieras investigar hasta quién dejó a quién; cada relación tiene historias que solamente conocen quienes estuvieron dentro.
También recibirás una invitación a una reunión, celebración o evento social. Aunque inicialmente te dé hueva asistir, podrías terminar pasándola bastante bien y reencontrándote con alguien que hacía tiempo no veías. Incluso podría surgir una conversación que posteriormente te abra una oportunidad personal o laboral. No todo negocio comienza en una oficina; algunas oportunidades aparecen entre una plática y otra.
Se visualizan posibilidades de viaje, traslado o salida fuera de tu rutina. Tal vez todavía no exista una fecha completamente definida, pero comenzarán a acomodarse planes. Antes de gastar, organiza bien tus cuentas para que el paseo no termine convertido en peregrinación financiera regresando con veinte pesos y tres deudas nuevas.
En cuestiones familiares habrá diferencias que finalmente podrían comenzar a resolverse. Alguien tendrá que tragarse tantito el orgullo y dar el primer paso. Si te corresponde hacerlo a ti, hazlo. Buscar la paz no significa perder una discusión. Hay pleitos familiares que duran años porque nadie quiere mandar el primer mensaje.
Anímicamente comenzarás a sentirte mucho mejor, aunque habrá momentos, principalmente antes de dormir, donde regresen recuerdos de situaciones difíciles que has vivido. No utilices esas noches para castigarte pensando en lo que pudiste haber hecho diferente. Mira hacia atrás únicamente para reconocer cuánto has avanzado.
Si la vida últimamente te ha dado una buena chinga, tampoco minimices lo que sientes comparándote con quien la está pasando peor. Tus problemas también merecen atención. Lo importante será no quedarte viviendo dentro de ellos.
Este periodo será para cerrar ciclos, acomodar emociones y dejar de alimentar vínculos caducados. Rodéate de quien realmente te valore, aprende a disfrutar tu propia compañía y entiende que estar solo no significa estar incompleto. Cuando descubras que no necesitas a nadie para sentirte bien, dejarás de aceptar cualquier pendejada únicamente por miedo a que alguien se vaya.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Siempre has tenido esa pinche necesidad de ir detrás de tus sueños aunque el camino parezca terracería después del aguacero. Cuando quieres algo te aferras hasta conseguirlo y difícilmente permites que alguien te convenza de abandonar una meta. Eso puede llevarte bastante lejos, pero cuidado con convertir la ambición en una carrera donde termines pasando por encima de personas que sí han estado contigo. Está perfecto querer vivir bien, ganar dinero y darte tus gustos; lo que no está bonito es llegar arriba y descubrir que dejaste a medio mundo tirado en las escaleras.
Porque para aspiraciones económicas tú no necesitas clases. Teresa Chávez se queda pendeja a tu lado cuando se trata de visualizar una vida cómoda, con buenos gustos y sin andar contando las monedas para completar la quincena. Durante estos días podrías comenzar a pensar seriamente en una manera diferente de generar dinero. Una idea, actividad independiente o proyecto que inicialmente parecía pequeño podría despertar tu interés. Analízalo bien antes de aventarte, porque posibilidades existen, pero necesitarás disciplina.
También comenzarás a cuestionarte si verdaderamente estás disfrutando lo que has conseguido. Algunas veces te obsesionas tanto con la siguiente meta que ni siquiera celebras la anterior. No conviertas tu vida en una lista interminable de cosas pendientes. Date permiso de disfrutar aquello por lo que ya trabajaste.
En cuestiones emocionales podrías recordar bastante a una persona que ya no forma parte de tu vida. Si se trata de alguien querido que falleció, procura transformar la nostalgia en agradecimiento por lo compartido, sin interpretar señales o coincidencias como certezas. Conserva sus enseñanzas, historias y recuerdos; esa es una manera muy bonita de mantener presente lo que significó para ti.
También será momento de cerrar una puerta sentimental que llevas demasiado tiempo dejando entreabierta. Si alguien no te correspondió, eligió otro camino o simplemente nunca pudo ofrecerte aquello que necesitabas, deja de preguntarte qué hubiera sucedido. No puedes comenzar una historia nueva mientras sigues leyendo a escondidas el último capítulo de la anterior.
Y precisamente en el amor vienen movimientos interesantes. Si estás soltero o soltera, podrías conocer a una persona que despierte una atracción bastante fuerte. Lo curioso será que no solamente habrá química física; podrías sentir una tranquilidad poco habitual contigo, como si la conversación fluyera sin tener que andar impresionando a nadie. El encuentro podría darse durante una salida, reunión, actividad cotidiana o mediante personas en común.
No te aceleres. Ya te conozco: te dan tantita paz y tú mentalmente ya escogiste hasta dónde van a poner el comedor. Permite que esa persona demuestre con acciones quién es antes de entregarle las llaves emocionales de la casa.
Si tienes pareja, no descuides lo que ya construiste por andar persiguiendo objetivos económicos. Tu pareja podría necesitar más presencia que regalos. Recuerda que una relación no se mantiene únicamente pagando cuentas; también necesita conversación, intimidad y tiempo compartido.
En salud, pon atención si presentas molestias en articulaciones y no ignores dolores persistentes; si continúan o empeoran, conviene revisarlos con un profesional. También anda con cuidado al caminar, hacer ejercicio o subir y bajar escaleras para evitar caídas o golpes por andar con la cabeza en veinte pendientes.
Esta etapa será para ambicionar sin atropellar, recordar sin quedarte atrapado y amar sin perseguir a quien no te corresponde. Sigue buscando esa vida cómoda que deseas, pero no olvides algo: tener dinero ayuda un chingo, sí, pero poder dormir tranquilo, querer bonito y estar rodeado de personas sinceras también es una forma muy cabrona de riqueza.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Si todavía te duele recordar a esa persona con quien terminaste mal, ya necesitas comenzar a mover ciertas piezas de tu vida para dejar de alimentar una historia que terminó hace rato. No puedes exigirle al corazón que olvide mientras sigues visitando los mismos lugares, escuchando las mismas canciones, revisando fotografías y entrando a sus redes “nomás para ver qué ha puesto”. Así no estás cerrando el ciclo, estás dándole mantenimiento al difunto.
Cambiar de aires podría ayudarte muchísimo. No necesariamente significa agarrar tus tiliches y mudarte a otro estado; puede ser cambiar rutinas, frecuentar lugares diferentes, conocer gente nueva y quitar de tu vista aquello que constantemente te conecta con esa persona. El objetivo no es borrar lo vivido, porque tampoco tienes memoria USB para formatearla, sino conseguir que llegue el día en que recuerdes sin sentir ese madrazo en el pecho.
Y mucho cuidado si esa persona vuelve a aparecer cuando note que estás avanzando. Hay gente que tiene un radar muy cabrón: cuando te ve sufriendo ni sus luces, pero cuando comienzas a recuperarte manda un “hola, ¿cómo has estado?”. Antes de responder, recuerda exactamente cuánto trabajo te costó volver a estar bien.
En cuestiones económicas necesitas dejar de gastar en puras chingaderas. Traes facilidad para convencerte de que “te lo mereces” y terminas comprando cosas que tres días después ni recuerdas dónde dejaste. Si no lo necesitas, no lo compres. Podría surgir próximamente un gasto relacionado con casa, traslado o una responsabilidad personal, y agradecerás tener dinero guardado en lugar de andar buscando quién te complete.
También podría presentarse una oportunidad que requiera una respuesta relativamente rápida. No significa aventarte con los ojos cerrados, pero tampoco tardes una eternidad analizando hasta que alguien más se quede con ella. Algunas oportunidades no regresan con mariachi a preguntarte si ya lo pensaste. Investiga, compara y, si realmente te conviene, muévete.
En el amor, si tienes pareja, cuida mucho la manera en que estás demostrando tus sentimientos. Tu pareja podría interpretar cierta distancia, cansancio o cambios de humor como falta de interés. No des por sentado que sabe cuánto la quieres. El cariño que no se demuestra termina pareciendo indiferencia. Busca momentos para hablar, convivir y recuperar esa cercanía que las responsabilidades diarias pueden ir apagando.
También evita comportamientos que den pie a dudas innecesarias. Si sabes que determinada conversación, amistad o coqueteo puede generar problemas, no juegues con fuego y después preguntes quién chingados quemó las cortinas.
En amistades tendrás que aprender a distinguir antigüedad de novedad. Podría aparecer alguien reciente queriendo contarte cosas sobre personas que llevan años contigo. No permitas que una amistad de quince minutos destruya una relación construida durante mucho tiempo. Antes de creer comentarios con mala leche, pregunta directamente a quien corresponda.
Tampoco caigas en provocaciones. Algunas personas podrían descubrir que eres fácil de alterar cuando tocan determinados temas y utilizar eso para hacerte reaccionar. Tu mejor respuesta será no regalarles el espectáculo.
Esta etapa será para cambiar de ambiente, cuidar tu dinero y aprovechar oportunidades sin quedarte paralizado pensando demasiado. Lo que ya terminó necesita quedarse donde corresponde: atrás. No necesitas olvidar para avanzar; necesitas dejar de alimentar aquello que te impide hacerlo.
Vienen posibilidades de comenzar algo diferente, pero primero tendrás que hacer espacio. No puedes recibir lo nuevo con las manos llenas de recuerdos viejos. Suelta lo que ya cumplió su función, protege a quienes han demostrado estar contigo y aprende a reconocer una oportunidad cuando llegue. Porque la vida algunas veces toca dos veces, pero otras toca una sola y, si estabas ocupado revisando el pasado, se sigue derecho.