Horóscopo de hoy para Acuario del 17 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 17 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Vas a tener logros importantes y conseguir aquello que tanto ambicionabas te hará sentir poderoso. Por la tarde, los encuentros sociales y con amigos se verán favorecidos. Aprovecha para salir y celebrar junto a otros: conocerás personas interesantes y podrás disfrutar de alegría.

Horóscopo de amor para Acuario

Enfocas tu atención en tu pareja y pareces más listo mostrarles afecto. Un conocimiento elevado de tu situación te permite entender claramente lo que dicen los demás. Reconoces a aquellos en quienes puedes confiar completamente, en caso de que necesites de su ayuda o asistencia en cualquier momento.

Horóscopo de dinero para Acuario

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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