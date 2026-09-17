Horóscopo de hoy para Libra del 17 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 17 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Busca estrategias para ganar dinero y generar tu sustento, aprovechando tu instinto y esa capacidad de olfatear oportunidades para obtener recursos. Por la tarde entrarás en un modo más distraído y placentero: podrías leer un libro, mirar una película o disfrutar de algo que despierte tu curiosidad.

Horóscopo de amor para Libra

Estas más certero sobre tu futuro romántico y priorizas tus preocupaciones principales. Si estas en una relación estable necesitas incluir a tu pareja en tus decisiones. Si eres soltero, evalúa tu situación, examina a dónde vas y dale sentido a tus sueños no realizados, enfócate en hacerlos realidad.

Horóscopo de dinero para Libra

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraLibra

El sexo con tu pareja es bueno. Tu no eres complicado y estas seguro de ti mismo y le das placer efectivamente, especialmente cuando se está sintiendo un poco nerviosa o torpe. Siempre estas dispuesto a brindar ayuda. Tomate tu tiempo y enseñale como quieres ser tocado, en esos lugares especiales. Ahora invierte los papeles.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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