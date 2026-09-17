Horóscopo de hoy para Sagitario del 17 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 17 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Empezarás el día en un estado de introspección, dejando que las emociones se vayan reciclando solas. Por la tarde, la Luna ingresará en tu signo, incrementando tu caudal de energía y confianza. Recuperarás el entusiasmo y volverás a sentir que tienes claro hacia dónde quieres dirigir tus pasos.

Horóscopo de amor para Sagitario

La estabilidad domina tu vida amorosa y pasiones existentes que pensaste se habían enfriado y reviven fácilmente. Si estas soltero, atraes nuevas personas de manera instantánea y les muestras lo amable que eres. Aun si eres del tipo tímido, es difícil esconder la forma en la que te sientes. Les das la oportunidad a los demás de llegar a conocer tu lado más sensible.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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