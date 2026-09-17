Se avecinan los días más afortunados de septiembre para 4 signos del zodiaco

La temporada de Virgo está llegando a su recta final, pero antes de que el Sol cambie de signo, cuatro signos del zodiaco podrían experimentar una etapa especialmente favorable.

De acuerdo con las predicciones de la astrología occidental, citadas por el sitio India Times, los días previos al 22 de septiembre de 2026 podrían traer oportunidades relacionadas con el trabajo, el amor, el dinero, los estudios y las relaciones personales.

El Sol permanecerá en Virgo hasta aproximadamente el 22 de septiembre, cuando comenzará la temporada de Libra.

Esta interpretación es diferente de la astrología védica, que utiliza el zodiaco sideral y establece posiciones diferentes para los signos.

La energía de Virgo está asociada con la organización, la atención a los detalles, el trabajo constante y la capacidad de convertir una idea en un plan concreto.

Por eso, los últimos días de esta temporada podrían favorecer especialmente a quienes estén preparados para tomar decisiones prácticas y aprovechar oportunidades que quizá inicialmente parezcan pequeñas. ¿Cuáles son los signos con más suerte en septiembre?

1. Virgo

Virgo será uno de los signos protagonistas, ya que el Sol todavía estará recorriendo su signo durante estos días.

Esta influencia podría coincidir con una etapa de mayor confianza para tomar decisiones relacionadas con el trabajo, los proyectos personales y los planes que comenzaron a desarrollarse desde finales de agosto.

También podría llegar algún tipo de reconocimiento por la constancia demostrada durante las últimas semanas.

No necesariamente tendría que tratarse de un acontecimiento espectacular.

Una respuesta positiva, una felicitación o la posibilidad de avanzar en un proyecto podrían demostrar que el esfuerzo realizado finalmente está dando resultados.

Los últimos días de la temporada también pueden ser adecuados para comenzar de nuevo.

Si un plan se complicó demasiado, Virgo podría encontrar una solución al simplificar el problema y concentrarse en lo verdaderamente importante.

2. Tauro

Tauro también podría beneficiarse de los últimos días del Sol en Virgo. Ambos son signos de tierra, por lo que esta combinación se interpreta como una energía favorable para desarrollar proyectos que necesitan paciencia, estabilidad y visión de futuro.

La creatividad, el romance y la confianza personal podrían adquirir mayor protagonismo.

También podrían surgir oportunidades relacionadas con el dinero, especialmente cuando las decisiones financieras se toman pensando en el valor a largo plazo y no únicamente en la comodidad inmediata.

Una conversación, una invitación o una pequeña propuesta podría terminar siendo mucho más importante de lo que parece.

Para Tauro, la clave estará en distinguir entre una oportunidad pasajera y aquella que realmente puede convertirse en algo sostenible.

3. Capricornio

Los últimos días de la temporada de Virgo podrían abrir nuevas perspectivas para Capricornio.

Los viajes, los estudios, la formación profesional, las publicaciones, los asuntos legales y las conexiones con personas de otros lugares podrían adquirir mayor relevancia.

Si Capricornio ha estado cuestionándose cuál debería ser su siguiente paso profesional, alguna noticia recibida antes del 22 de septiembre podría ayudarle a visualizar una posibilidad diferente.

El cambio podría comenzar primero a nivel mental. Una nueva idea o una conversación podría modificar la manera en que Capricornio contempla su futuro.

La energía de Virgo puede ayudar a transformar esa posibilidad en un proyecto concreto, con objetivos y pasos definidos.

4. Cáncer

Para Cáncer, el Sol en Virgo puede favorecer especialmente la comunicación y el aprendizaje.

Los últimos días de septiembre podrían traer mensajes importantes, conversaciones productivas o información que ayude a resolver algún asunto pendiente.

También puede ser un periodo interesante para entrevistas, negociaciones, trámites, reuniones, viajes cortos o para retomar contacto con una persona que tenga información relevante.

En este caso, la suerte podría estar relacionada directamente con la comunicación. Saber con quién hablar, qué preguntar y cuándo hacerlo puede abrir una puerta que anteriormente parecía cerrada.