Horóscopo de hoy para Capricornio del 18 septiembre de 2026

Percibirás que una etapa ha llegado a su fin y comprobarás que el balance es favorable. Podrás mirar hacia atrás con satisfacción y reconocer lo aprendido. Será un momento oportuno para realizar un sencillo ritual de cierre y sentir gratitud por la colaboración recibida durante el camino.

Horóscopo de amor para Capricornio Trata de evitar el pasar la tarde solo, mejor invita a amigos a pasar una tarde juntos y sigan a ver que ofrece la vida nocturna. Usando tu iniciativa y especialmente si eres soltero haces conexiones placenteras, piensa cuidadosamente sobre exactamente que estás haciendo, de otra forma puedes arrepentirte de lo que ocurra después.

Horóscopo de dinero para Capricornio Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.