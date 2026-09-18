Horóscopo de hoy para Libra del 18 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 18 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

La compañía de personas alegres y optimistas te contagiará entusiasmo. Estarás motivado a aprender, con inquietudes intelectuales que te impulsarán a explorar nuevas lenguas y culturas. Rodearte de charlas inspiradoras y actitudes joviales estimulará tu curiosidad.

Horóscopo de amor para Libra

Tienes una gran oportunidad ya sea para remodelar tu relación o hacer nuevas conexiones. Sin embargo consideras con cuidado que quieres que sea el resultado antes de involucrar a tu socio actual. Es importante que compartas tus sentimientos con ellos y les expliques tu motivación para que entiendan cualquier cambio.

Horóscopo de dinero para Libra

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Libra
Trending
Contenido Patrocinado
Trending