Josh Allen destroza a los Lions en la histórica inauguración del nuevo estadio de Buffalo

Los Bills de Buffalo inauguraron las lujosas y gélidas tribunas de su nueva casa, el Highmark Stadium, con una auténtica fiesta de puntos al triturar 41-31 a unos Detroit Lions que simplemente no pudieron detener el torbellino comandado por un Josh Allen que andaba indomable en el emparrillado.

El mariscal de campo de los locales se apuntó cinco anotaciones de todas las formas posibles al meter tres dardos por aire y dos espectaculares escapadas por la vía terrestre que hicieron estallar la nueva joya arquitectónica del equipo de más de 2 mil millones de dólares.

El encargado de ponerle el primer rayón a la pintura del nuevo terreno fue el propio Josh Allen durante las acciones del primer cuarto, cuando echó mano del clásico empujón de toda su línea ofensiva para cruzar la línea de cal en una jugada de fuerza pura que encendió la grada.

Minutos más tarde, la defensiva de Buffalo le hizo el trabajo sucio al golpear y desarmar a Jared Goff detrás de la línea para que Allen aprovechara el regalo de inmediato, soltando un bombazo de 43 yardas hacia Josh Palmer, quien techó a la secundaria rival para enfilarse solito a las diagonales.

La paliza parecía inminente al arranque del segundo periodo cuando el pasador de los Bills tuvo el camino libre para meterse él mismo a la zona prometida, pero prefirió ser generoso y le regaló el ovoide a Dawson Knox para colocar un pesado 21-0 en la pizarra del inmueble.

Los Lions tardaron en despertar, pero finalmente se pusieron las pilas gracias a una conexión de 11 yardas entre Jared Goff y Jahmyr Gibbs para romper el cero, aunque la respuesta de Buffalo fue inmediata y letal cortesía de otro dardo de Allen que encontró las manos de Dalton Kincaid.

Antes de irse a calentar los vestidores con una cómoda ventaja, la ofensiva de Detroit intentó recortar las distancias, apoyados en las manos de Amon-Ra St. Brown, quien atrapó un pase milimétrico de Goff para ponerle número a la casa de los felinos e intentar meterlos al juego.

El espectáculo ofensivo se mantuvo encendido para la segunda mitad del cotejo porque Allen volvió a hacer de las suyas, firmando una larguísima serie de 15 jugadas que él mismo culminó con un acarreo de dos yardas para devolver la total tranquilidad al banquillo de los locales.

A pesar del pesado marcador en contra, la escuadra de Detroit jamás agachó la cabeza ni entregó el partido, ya que Sam LaPorta acercó de nueva cuenta a los suyos en el último tramo del juego tras recibir un envío de Goff antes de que James Cook respondiera con el zarpazo definitivo.

La última palabra del encuentro la tuvo nuevamente Amon-Ra St. Brown con su segundo festejo de la noche, dejando las cifras definitivas de 41-31 que dejó un gran sabor de boca en los aficionados que estrenaron los asientos de este coloso diseñado para el crudo invierno.

Las estadísticas finales de los mariscales de campo son de auténtica locura, debido a que Allen completó 20 de 31 pases para 248 yardas y tres envíos de anotación, mientras que Goff tampoco se quedó atrás al registrar 26 de 38 envíos para 327 yardas y cuatro anotaciones en una noche sin intercepciones.

Al concluir el encuentro, un emocionado Josh Allen destacó la espectacular atmósfera del nuevo inmueble y señaló que esperan hacer de esta plaza un auténtico fortín inexpugnable para marchar perfectos con dos victorias consecutivas en este empiece de la temporada de la NFL.

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