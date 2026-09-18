Trump anuncia “grandes avances” sobre la instalación de una base militar en Polonia

El presidente Donald Trump anunció “grandes avances” para establecer una base militar de Estados Unidos en Polonia, luego que Varsovia asegurará que continuará las negociaciones con Washington.

“Gracias al valiente liderazgo de mi amigo Karol Nawrocki, presidente de Polonia, se están logrando grandes avances hacia el establecimiento de una base del Ejército estadounidense en Polonia”, dijo Trump.

Agregó, “si esto sucede, la ubicación se anunciará muy pronto. Será un paso histórico para nuestra gran alianza entre Estados Unidos y Polonia”.

El presidente norteamericano hizo este anuncio mientras que su gobierno comenzó una revisión formal de su presencia militar en Europa, levantando sospechas de sus aliados de una posible reducción de sus fuerzas en el viejo continente.

Por su parte, Polonia (país que comparte frontera con Ucrania y Rusia) se esfuerza para reforzar para aumentar la presencia estadounidense en su territorio.

Polonia apunta a la cooperación con EE. UU.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, declaró que “estamos dispuestos a continuar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra cooperación en materia de defensa: de forma seria, responsable y siempre juntos”.

Agregó que “puedo asegurarles que el gobierno polaco hará todo lo posible para ofrecer la mejor ubicación para la base del Ejército estadounidense”.

Nawrocki es un aliado conservador de Trump y visitó la Casa Blanca el año pasado, donde el presidente norteamericano ofreció enviar más tropas estadounidenses a Polonia.

Presencia estadounidense en Polonia

En Polonia, actualmente hay casi 10.000 soldados estadounidenses desplegados en su territorio, en el cuartel general del US Army Garrison en Poznań.

Washington ha criticado duramente a varios países europeos que no permitieron que las fuerzas estadounidenses utilizaran las bases de la OTAN en sus territorios en el marco de la guerra con Irán.

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