Céline Dion sorprendió bailando y cantando sobre un auto en París

La legendaria cantante canadiense Céline Dion dejó una imagen memorable en las calles de París. A las afueras del hotel donde se hospeda en la capital francesa, la artista de 58 años se quitó el calzado y se subió al techo de un vehículo estacionado para cantar y bailar rodeada por una multitud entusiasta.

El sorpresivo momento ocurrió cuando la intérprete de “My Heart Will Go On” salió a saludar a los cientos de admiradores que se congregan diariamente frente a su residencia parisina. Sin dudarlo, Dion se descalzó, subió a la parte superior de un auto BMW negro y comenzó a moverse al ritmo de la música, sonriente y relajada mientras interpretaba fragmentos de sus éxitos a coro con la multitud.

Los videos capturados por los asistentes se viralizaron de inmediato en redes sociales, mostrando a una Céline despreocupada y llena de energía. La artista interactuó de forma cálida con el público, enviando besos, haciendo gestos de cariño y agradeciendo el incondicional respaldo de sus seguidores en todo momento.

Este gesto de vitalidad cobra un significado aún mayor tras las complicaciones de salud que la artista ha atravesado en los últimos años. Tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida —un raro trastorno neurológico que afecta el control muscular—, la artista tuvo que retirarse temporalmente de los escenarios y cancelar sus giras mundiales.

El pasado fin de semana, la cantante comenzó una residencia especial de 16 conciertos en la capital francesa programados entre septiembre y octubre, con una extensión prevista para mayo de 2027.

A excepción de su aclamada aparición estelar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 desde la Torre Eiffel, la ganadora de cinco premios Grammy había mantenido un estricto retiro de los grandes espectáculos solistas.

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