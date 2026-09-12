Céline Dion rompió a llorar en su regreso a los escenarios

En una velada cargada de emoción, la cantante Céline Dion volvió a apoderarse de un escenario por primera vez en más de seis años. Ante una multitud de 30.000 espectadores en la Paris La Défense Arena, la artista canadiense no pudo contener las lágrimas a los pocos segundos de iniciar su actuación.

Con un impecable vestido negro sin tirantes y una elegante gargantilla de plata, Dion rompió en llanto casi de inmediato durante los primeros acordes de su repertorio. Visiblemente conmocionada por la abrumadora ovación del auditorio, la intérprete de 58 años dirigió unas palabras al público entre sollozos.

“Son lágrimas de alegría, por supuesto. Me prometí a mí misma que no iba a llorar, pero no suelo cumplir mis promesas”, expresó sonriente ante la euforia de los asistentes.

Foto AP

Este recital marcó el arranque de una residencia especial de 16 conciertos en la capital francesa programados entre septiembre y octubre, con una extensión prevista para mayo de 2027.

El de este fin de semana representa su primer concierto completo desde marzo de 2020, cuando la pandemia suspendió su gira “Courage World Tour”. Meses después, la artista debió alejarse por completo de la música en vivo al ser diagnosticada en 2022 con el síndrome de la persona rígida, un raro e incurable trastorno neurológico autoinmune que provoca rigidez muscular y espasmos severos, afectando gravemente su capacidad para caminar y cantar.

A excepción de su aclamada aparición estelar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 desde la Torre Eiffel, la ganadora de cinco premios Grammy había mantenido un estricto retiro de los grandes espectáculos solistas.

“Prometí que regresaría, que volvería a los escenarios. Así que aquí estoy, cantando para ustedes y cantando para mí, totalmente en vivo”, declaró Dion visiblemente agradecida. “Muchas gracias por su apoyo y por su paciencia. Si me permiten decirlo: soy todo lo que soy porque ustedes me amaron”, añadió citando el título de uno de sus mayores éxitos, “Because You Loved Me”.

A lo largo de la velada, Dion interpretó clásicos tanto en francés como en inglés, demostrando que su fuerza vocal y su carisma permanecen intactos.

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