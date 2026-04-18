Céline Dion lanza su primera canción en 10 años

Céline Dion volvió a hacer vibrar al mundo. El viernes, la icónica intérprete canadiense estrenó “Dansons”, una balada profunda y resiliente que supone su primer lanzamiento musical original en una década.

El tema no es solo un sencillo más, es un reencuentro histórico. La canción fue escrita y compuesta por Jean-Jacques Goldman, el compositor detrás de D’eux (1995), el álbum en francés más vendido de la historia.

Con una melodía pausada pero poderosa, la letra de “Dansons” invita a mantener la esperanza y a “seguir bailando” a pesar de las crisis y la incertidumbre, un mensaje que resuena directamente con la batalla de salud que Dion ha librado públicamente.

Una lucha titánica

El regreso de Dion es considerado por muchos como un “milagro médico”. En 2022, la artista reveló que padecía el síndrome de la persona rígida (SPR), una enfermedad neurológica rara que causa espasmos musculares severos y rigidez en el tronco y las extremidades.

Esta condición no solo afectó su movilidad, sino que llegó a “bloquear” sus cuerdas vocales, obligándola a cancelar su gira mundial “Courage World Tour” y a alejarse por completo del ojo público.

Tras años de fisioterapia intensiva y tratamientos experimentales —documentados en su desgarrador filme “I Am: Céline Dion”—, la cantante ha demostrado una mejoría notable.

“Dansons” sirve como la antesala de un nuevo álbum de estudio y de su esperada residencia en París, programada para septiembre y octubre de 2026 en el Paris La Défense Arena.

“Me siento fuerte, emocionada y, sobre todo, agradecida”, expresó la artista a través de sus redes. Con este lanzamiento, Céline Dion confirma que, aunque el camino ha sido arduo, su voz —el instrumento que definió a una generación— está lista para volver a ser escuchada.

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