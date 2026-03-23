Céline Dion regresará los escenarios con una serie de conciertos en París

Tras años de incertidumbre y una lucha pública contra una rara enfermedad neurológica, Céline Dion confirmo lo que millones de seguidores esperaban: su regreso oficial a los escenarios.

París será el escenario de este esperado regreso que está previsto para el otoño de este año, con una serie de presentaciones que prometen ser históricas.

Según reportes del periódico francocanadiense La Presse, la artista de 57 años tendrá una residencia en el prestigioso Paris La Défense Arena, un recinto con capacidad para 40,000 espectadores.

El anuncio se realizó con una elegante estrategia. Este lunes, las calles de París amanecieron con más de 250 vallas publicitarias que muestran títulos de sus éxitos más recordados, como “Power of Love” y “Pour que tu m’aimes encore”, desatando una ola de euforia en redes sociales.

Regreso tras la adversidad

Este anuncio llega tras su emotiva aparición en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde su interpretación de “Hymne à l’amour” desde la Torre Eiffel conmovió al mundo.

Aquella fue su primera actuación tras haber cancelado su gira mundial “Courage” en 2023, debido al Síndrome de la Persona Rígida (SPR), una condición que causa espasmos musculares severos y dificultades en las cuerdas vocales.

Fuentes cercanas indican que Dion se ha sometido a un riguroso tratamiento de rehabilitación física y vocal para recuperar el control de su musculatura. Además de los conciertos, se anticipa que la cantante trabaja en nuevos proyectos discográficos.

Las fechas específicas de los conciertos, que se estima se llevarán a cabo entre septiembre y octubre de 2026 a razón de dos espectáculos por semana, serán anunciadas formalmente en los próximos días.

Para Céline Dion, este regreso no es solo un evento musical, sino un testimonio de resiliencia y el cumplimiento de una promesa: la de no rendirse jamás.

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