Céline Dion anuncia su regreso al escenario con conciertos en París: “El mejor regalo de cumpleaños de mi vida”

Céline Dion está de vuelta. La superestrella internacional utilizó un emotivo mensaje de cumpleaños para confirmar lo que sus millones de fans llevaban años esperando: su regreso a los escenarios.

La cantante ofrecerá una serie de diez conciertos en la Arena La Défense de París, que se extenderán desde septiembre hasta octubre de este año.

En un vídeo dirigido a sus seguidores, Dion compartió su emoción y agradecimiento tras un periodo marcado por sus problemas de salud. “Quería que supieras que estoy genial, gestionando mi salud”, afirmó.

Añadió: “Me siento bien, estoy cantando otra vez, incluso bailando un poco, obviamente me encanta”.

El diagnóstico de Celine Dion

La artista, que en 2022 reveló que le había sido diagnosticado el raro trastorno neurológico conocido como síndrome de la persona rígida, confesó que la fuerza de sus admiradores fue fundamental durante su recuperación. “En los últimos años, cada día que ha pasado, he sentido sus oraciones y apoyo, su bondad y su amor“, expresó.

Visiblemente ilusionada, Dion definió esta nueva etapa como un regalo muy especial. “Este año, voy a recibir el mejor regalo de cumpleaños de mi vida. Tengo la oportunidad de verlos, de actuar para ustedes una vez más en París, a partir de septiembre. Me siento bien, fuerte, emocionada, obviamente un poco nerviosa, pero sobre todo, estoy agradecida con todos ustedes“, añadió antes de despedirse con un “Los quiero a todos y nos vemos pronto”.

Este regreso marca un hito significativo para la cantante, cuyo último concierto completo data de 2020. Aunque su lucha contra el síndrome de la persona rígida quedó plasmada en el documental “I Am: Celine Dion” (2024), la artista hizo una breve, pero impactante reaparición en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano 2024 en París, un momento que sirvió como preludio de su esperado retorno.

La residencia parisina constará de diez noches de actuaciones, comenzando el 12 de septiembre y concluyendo el 14 de octubre.

Los conciertos, producidos por AEG Presents, Concerts West e Inter Concerts, representan el regreso de una de las voces más poderosas de la música y también un nuevo capítulo en su carrera tras años de lucha personal.

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