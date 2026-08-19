Céline Dion habló de su regreso a los escenarios

Céline Dion se prepara para concretar uno de los retornos más esperados de la música pop. La icónica cantante canadiense rompió el silencio para reflexionar sobre su prolongada ausencia, el proceso médico que enfrenta tras ser diagnosticada con el Síndrome de Persona Rígida (SPR) y la profunda gratitud que siente hacia sus seguidores ante su inminente regreso a las tablas.

“Pagaron las entradas. Compraron mis discos. Me dieron ese privilegio. Así que lo mínimo que puedo hacer es decirles que estoy viva“, afirmó la artista en una emotiva entrevista concedida a Harper’s Bazaar, donde abordó con transparencia los motivos que la llevaron a visibilizar su compleja situación de salud.

Dion, de 58 años, reveló que comenzó a experimentar síntomas de la afección neurológica durante 17 años antes de recibir un diagnóstico certero en 2022. Este trastorno autoinmune, que genera rigidez muscular severa y espasmos dolorosos, la obligó a cancelar múltiples compromisos y suspender su gira mundial en 2023.

Durante la etapa más crítica de la enfermedad, la intérprete enfrentó jornadas en las que le resultaba sumamente difícil caminar, precisando altas dosis de medicación para afrontar su rutina diaria.

A pesar de las adversidades, la cantante evita calificar su condición como una “enfermedad”, prefiriendo definirla como una “afección progresiva” que busca encarar sin que limite su identidad.

Para volver a cantar en vivo, Dion se sometió a un tratamiento multidisciplinario que abarca terapia vocal, fisioterapia, inmunoterapia y medicación específica. Su rutina semanal incluye tres sesiones de pilates de 90 minutos y dos días de clases de ballet, un esquema con el que ha logrado recuperar flexibilidad y fuerza muscular.

Este esfuerzo físico y emocional rendirá sus frutos a partir del 12 de septiembre de 2026, cuando la canadiense inicie una ambiciosa residencia de conciertos en el Plenitude Arena de París. La altísima demanda de boletos para estas fechas iniciales ha llevado a confirmar una segunda etapa de presentaciones programada para mayo de 2027.

Con la honestidad que la caracteriza, Céline Dion concluyó que, en lugar de cuestionar las pruebas del destino, ha optado por abrazar la vida: “Soy honesta, y no siempre es bonito. A veces son cosas felices, a veces tristes, pero así es la vida”.

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